【新股IPO】菜鳥明年來港上市 中金避免利益衝突 棄任IPO聯席保薦人

引述外電報道，阿里(09988)旗下菜鳥將來港上市，惟中金擬因避免利衝突而退出其聯席保薦人一角，因中金同時是菜鳥競爭對手極兔速遞的聯席保薦人。





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據了解，中信証券及摩通將加入菜鳥IPO，與花旗共同安排上市事宜，預計菜鳥最快明年初在本港上市。

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記者：張以正