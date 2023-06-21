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【日圓匯價】日圓逼近142、兌港元5.49算　日央4月會議紀錄：委員提可考慮修改YCC執行方式

宏觀解讀 18:13 2023/06/21

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【日本經濟】日央行4月份會議紀錄：有委員提出可考慮修改YCC執行方式

日本央行4月會議紀錄顯示，雖日本實現央行2%通脹目標正取得進展，考慮到全球經濟和工資前景的不確定性，9名委員認為有必要保持超寬鬆的政策。不過，有委員認為，需要確保貨幣政策不致於落後形勢，因為當地工資及通脹已見加快的跡象。圓滙續弱，截至周三下午6時10分，日圓貶值0.4%，報141.93，每100日圓兌港元5.49。

該次會議是植田和男出任日本央行行長後首次議息，最終續維持孳息率曲線控制（YCC）政策，包括負0.1厘的短期利率目標，以及10年期國債孳息率的隱性上限0.5厘。

許多委員認為沒必要調整YCC操作

日本央行會議紀錄亦顯示，有委員認為，央行必須避免出現不得不突然改變利率情況，因為這將對習慣於極低利率的企業造成巨大干擾，央行必須謙虛地監測價格和工資的發展，在適當時候作出反應。

紀錄顯示，許多委員認為沒必要調整YCC操作，認為過去看到的孳益率曲線扭曲現象已在好轉。但一位委員說，央行可以考慮修改YCC的執行方式，因許多市場參與者抱怨日本政府債券（JGB）市場的功能仍然很低，但考慮到全球金融市場情況，再觀望一段時間是合適。

相關文章：

【日圓走勢】M&G買入日圓　押注日本央行將隨時取消孳息曲線控制

【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好

編輯：胡學能

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日圓 經濟 貨幣政策 債券 國債 日本 通脹 議息 日本央行
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