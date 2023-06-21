【多圖】HENLEY PARK低座現樓示位陪你睇　高樓底設計展空間感

恒基地產（00012）發展的啟德HENLEY PARK已屆現樓，準備正式推出市場銷售。發展商率先開放現樓示範單位供傳媒參觀，其中開放項目低座A座3樓B室，實用面積649平方呎，採三房一套連衣帽間及工作間。單位層與層之間高度達約3.5米，客飯廳設天花燈槽連隱藏式LED燈飾，凸顯單位高樓底的設計。

客飯廳設計一組全身、推拉式多功能儲物櫃，内設鞋櫃空間及可儲存其他物品。單位內設有工作間，可以作為儲物房或其他用途。主人套房內預設多功能衣帽間，內設保鮮冷藏箱，以及私人保險箱，保管住戶不同的衣物及飾物。開放式廚房及浴室均配置了一系列電器，滿足住戶不同的煮食需要。

低座A座3樓B室

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