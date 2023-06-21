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【内地醫療】宏利香港擴大內地指定醫院名單至逾3000間　全覆蓋三級公立醫院

股市 17:43 2023/06/21

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【内地醫療】宏利香港擴大內地指定醫院名單至逾3000間　全覆蓋三級公立醫院

宏利香港宣布，擴展其內地指定醫院名單，覆蓋範圍從1700家醫院擴展至逾3000家中國內地醫院，令宏利香港成為人壽保險公司中涵蓋最多的內地醫院的保險公司，並成為本港首家覆蓋內地所有三級公立醫院的人壽保險公司，同時新增包括三級乙等及丙等醫院，覆蓋近300個城市。

三級醫院服務為內地醫院體系中最高級別的醫院，具備經驗豐富的醫療團隊、專業的專科護理和先進的醫療設備。

宏利內地醫院網絡亦拓展至一級和二級公立醫院和私立醫院，服務包括急性受傷治療、疫苗接種安排、預防保健、慢性病管理、專科護理服務、復康護理、中醫治療和身體檢查。

宏利香港及澳門首席營運總監湯嘉麗表，擴展集團醫療網絡可滿足定居或往來内地城市客戶的不同醫療需要，在專科服務和治療方面為客戶提供廣泛選擇。

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