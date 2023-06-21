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【品牌衰退】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素

商業 15:54 2023/06/21

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日本無印良品多年來均受消費者歡迎，但近年業務卻轉差，該公司日前公布5月份月度數據，包括網店在內的現有直營店銷售額同比下降15.9%，雖然平均消費有增長（同比增101.4%），但客戶數量大幅減少（同比減17.0%）。

【財務調查】過半港人認窮　願減購奢侈品增加財富

截至2023年8月的財年上半年財報顯示，無印良品營業收入同比增長15.9%達2,833億日圓（約156億港元），營業利潤卻下降46.0%至101億日圓（約5.57億港元），淨利潤為73億日元（約4億港元），同比下跌50.2%。日本消費者經濟分析師渡邊廣明指出，無印良品衰退的三大原因是市場需求減少、購買點太多、強力競爭者出現。

市場需求轉差、購買點過多

渡邊廣明指出，疫情讓疫前在擴大的「築巢需求」萎縮，人們不再花錢在家居用品上。他引述5月數據指出，包括網店在內的直營店的類別銷售額來看，家居用品銷售額同比下降多達18.9%：「再加上原材料價格上升引發的物價上漲趨勢，也為收益帶來壓力，消費者的力求省錢，導致購買力明顯受到抑制。」

其次是購買點太多。由於自2010年起已可在日本LAWSON便利店買到無印良品的產品，渡邊廣明指雖然這有助接觸到新的顧客，但卻減少了顧客到直營商店的機會，顧客不能在逛店時一併購買更多的產品，無法產生更大的聯乘效應，「在便利店購買的便利性」反而會破壞品牌價值。

競爭對手價格低更受疫後消費者歡迎

第三個原因是「強大競爭對手出現」。大創產業（DAISO）的「Standard Products by DAISO」連鎖店的勢頭正盛，門店數量快速增加，單單在6月就新開了8家門店，全國門店總數達到65家。

由於Standard Products販賣的產品和無印良品相似，都是設計簡單的家居用品，但價格卻更低，7成商品只需330日圓，就算無印良品增加了500日圓的商品陣容也難以撼動。「在目前經濟環境下，消費者更傾向選擇更便宜的商品。當這種對比持續，人們購買比無印良品更好或更便宜的商品的情況可能會更多。」渡邊說。

渡邊指出，無印良品若要復興的話，就需要推出對粉絲而言附加價值更高的產品。他建議無印良品透過利用自1980年創業以來積累的專業知識，促進家居、家具、家電、床上用品和其他高附加值產品的銷售，使 MUJI 更加獨特。

【通脹維持】5月消費物價指數同比升2%　通脹維持1.8%水平

責任編輯：李智賢

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