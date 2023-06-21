明雋首批30伙折實約378萬起　價錢重回四年前水平

佳明旗下的土瓜灣明雋公布首批單位定價，涉30伙，涵蓋開放式至一房戶型。發展商提供最高樓價20%的折扣優惠，首批折實入場價約377萬元起，而折實平均呎價就為18,526元。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，是次開價為「雙重驚喜價」，當中有24伙單位折實價低於500萬元。項目為同區事隔四年推出的全新盤，由於首批以優惠價推出，且餘下的單位多為高層戶，部分甚至享有海景，故其後加推單位料有不少提價空間。發展商今日隨即開放示位予公眾參觀及收票，部署7月初開售。

首批單位實用面積231至260平方呎，以定價計算市值1.7億元，首張價單提供4種付款方法，最多可享樓價20%的折扣優惠，單位折實價由378.56萬至541.2萬元，折實呎價16,388至20,815元。

資料顯示，鄰近地區上一個開價新盤為馬頭角瑧尚，於2019年3月推出首批80伙，當時折實平均呎價18,301元，跟是次開價水平相約，所以發展商的定價可謂重返四年前水平。

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