【大行報告】大摩：雙櫃台短期提升日均成交額有限 維持港交所「減持」評級

摩根士丹利 表示，港交所 （00388） 推出港幣人民幣雙櫃台，將 透 過擴大離岸人民幣持有者的可投資資產，有助於長期支持人民幣國際化，惟認為短期港交所日均成交額提升可能有限，予港交所目標價253元，並維持「減持」評級。



同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

該行指出， 近期港交所資金流入增量及交易量的提升有限， 因投資決定最終取決於市場環境和股票機會，而目前相關情況仍具有一定挑戰性。另 南向通買家暫時仍未可以購買人民幣櫃台股票。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4





該行亦認為，雙櫃台模式不會讓投資者免除外匯風險管理，外匯風險管理將通過做市機制在其人民幣櫃台中體現，雖然未來可能推展至南向通，但由於雙櫃台並未改變南向參與者的門檻，料流量規模仍將主要由在岸共同基金的推動。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤