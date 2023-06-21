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【大行報告】大摩：雙櫃台短期提升日均成交額有限 維持港交所「減持」評級

股樓投資 17:23 2023/06/21

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摩根士丹利表示，港交所（00388）推出港幣人民幣雙櫃台，將過擴大離岸人民幣持有者的可投資資產，有助於長期支持人民幣國際化，惟認為短期港交所日均成交額提升可能有限，予港交所目標價253元，並維持「減持」評級。
 

 

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

 

 

該行指出，近期港交所資金流入增量及交易量的提升有限，因投資決定最終取決於市場環境和股票機會，而目前相關情況仍具有一定挑戰性。另南向通買家暫時仍未可以購買人民幣櫃台股票。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該行亦認為，雙櫃台模式不會讓投資者免除外匯風險管理，外匯風險管理將通過做市機制在其人民幣櫃台中體現，雖然未來可能推展至南向通，但由於雙櫃台並未改變南向參與者的門檻，料流量規模仍將主要由在岸共同基金的推動。

 

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記者：鄭昊彤

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