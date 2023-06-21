【券商點睇】料首季收入及淨利潤跌雙位數 憧憬申洲國際下半年恢復

美銀證券表示，申洲國際（02313）受到主要客戶今年上半年加強去庫存力影響，將其2023至2025年每股盈利預測從3.15、4.2及5.11元人民幣，下調至2.91、3.84及4.59元人民幣，又預測公司今年首季收入及淨利潤將下跌雙位數，全年跌幅則預期達到中單位數。





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該行目前預測，申洲2023年稅後淨利潤將達到43.8億元人民幣，低於市場普遍預期的47億元人民幣，另外預測上半年毛利率將介乎23%至24%，下半年回升至超過25%。

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不過該行憧憬申洲訂單量或能在下半年恢復增長，加上利潤率有望恢復，重申對其「買入」評級，目標價則下調至108元。申洲國際周三（21日）收報72.5元，跌幅4.3%。

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記者：鄭昊彤