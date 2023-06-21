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【電動車股】內地免徵新能源汽車購置稅延至2025年 電動車股普遍逆市造好

股樓投資 16:22 2023/06/21

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內地周三（21日）宣布延續及優化新能源汽車減免車輛購置稅政策，其中免徵新能源汽車車輛購置稅政策將延續至2025年底，消息刺激港股電動車股同日普遍逆市向上，至收市升幅在2.2%至4%。
 

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

 

電動車股以蔚來（09866）為首，收報73.35元，升4%；零跑汽車（09863）收報44.35元，升3.7%；理想汽車（02015）收報136.2元，升2.2%；小鵬汽車（09868）收報43.5元，升2.2%

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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國家財政部、稅務總局及工信部聯合發布，延續及優化新能源汽車免徵車輛購置稅政策，今次已是推出政策以來第4度延長。當局對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅。其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元人民幣；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車徵收車輛購置稅減半，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元人民幣。

 

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記者：鄭昊彤

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