【主力牆風波】甯漢豪：無意就室內設計資格發牌　將設熱綫查詢單位是否違規

將軍澳日出康城第一期首都有單位裝修時拆走部分主力牆，引起軒然大波。發展局局長甯漢豪今日（21日）回應立法會質詢時表示，除了沿用以往的方法下，局方會多加留意網上裝修介紹影片，如發現疑違例個案會主動調查，現時無意就室內設計資格發牌，認為過度規管會阻礙行業發展。另外，她表示，屋宇署將設立電話熱綫，供市民查詢單位工程合法與否。

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甯漢豪回應指，屋宇署以往進行大規模抽查巡查、市民舉報、傳媒報道及政府部門轉介，以進行執法工作，署方汲取了近日經驗，將會加強留意網上的裝修片段，如發現有違例會主動展開調查。

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對於有議員提議就室內設計行業設強制發牌及註冊制度，甯漢豪認為室內設計不一定涉及裝修工程，希望避免過度規管以阻礙行業發展。她表示，較為務實的做法是集中規管建築工程，及加強業界教育及守法意識，屋宇署將增設電話熱綫及舉辦相關講座，讓市民了解單位的工程是否合符法規。

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