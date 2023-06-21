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AI預測歌曲會否爆紅準確率達97% 或可取代音樂節目評委

環球社會熱點 16:25 2023/06/21

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美國加州克萊蒙特研究大學（Claremont Graduate University）研究人員研發了一種機器學習模型，利用人類神經反應數據預測新歌會否爆紅，結果發現準確率高達97%。參與研究的教授Paul Zak形容結果十分驚人，此前從未有方法取得如此高的準確度。

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研究團隊將方法名為「神經預測」（neuroforecasting），研究期間要求33名參加者聆聽一組共24首歌曲，同時監測他們的生理神經反應。研究團隊也會詢問他們的偏好，最後生成數據協助機器學習模型確定歌曲大熱概率。

研究團隊發現，透過監測播放歌曲開頭1分鐘的生理神經反應，判斷歌曲受歡迎成功率亦高達82%。外界分析指，即證明歌曲前半部分在決定其受歡迎程度上，作用至關重要。

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由於每日都有數萬首歌曲發布，對於Spotify等平台而言，從中選擇出添加到播放列表的歌曲變得具有挑戰性。此前一眾平台選出受大眾歡迎的歌曲成功率僅得5成。而Paul Zak團隊的研究方法則將機會提高幾乎一倍。

研究人員表示，雖然存在一定局限性，但方法亦同樣應用於電影及電視節目領域。外界分析指，或能提高的效率，甚至或能勝任音樂製作人和選秀節目評委等工作。

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責任編輯：李俊儀

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