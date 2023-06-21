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【電子支付】Mastercard持卡人可將信用卡或扣賬卡連接至支付寶錢包　無需設置或預先充值

Hot Talk 15:11 2023/06/21

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【電子支付】Mastercard持卡人可將信用卡或扣賬卡連接至支付寶電子錢包　無需設置或預先充值

隨內地全面恢復旅遊活動，Mastercard與螞蟻集團旗下支付寶宣布，為前往內地的旅客推出另一款簡單安全的無現金支付方式。不論 Mastercard卡發行地點，持卡人只需將現有Mastercard信用卡或扣賬卡連接至支付寶電子錢包，透過流動裝置在內地簡便地選擇無現金支付，無需設置或預先充值帳號。

螞蟻集團大中華區國際業務總經理李詠詩表示，支付寶與Mastercard推出全新服務，不僅能夠改善入境國際遊客的旅遊體驗，也為支付寶開放平台上的廣大商戶帶去更多的海外商機。

Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青指，隨出行和旅遊業的逐步恢復，很高興能夠攜手支付寶助力全球Mastercard持卡人在內地享受到安全、便捷和無憂的支付體驗。

若旅客持有於香港、澳門、台灣和韓國發行的Mastercard卡，可於Mastercard Travel Rewards註冊，即時在購物、餐飲、觀光及交通等熱門旅遊活動中享受現金回贈等額外禮遇。

相關文章：【螞蟻集團】支付寶事業群據報啟動近7年來最大高管輪崗　涉及多個部門

相關文章：【日本旅遊】旅客可使用支付寶及攜程網　在日本直接call車

編輯：陳韻妍

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