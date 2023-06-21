【公屋富戶】海麗邨居民無申報擁413萬元物業　虛報罪成遭沒收單位兼罰款1.2萬元

房屋署昨日公布，居住於深水埗海麗邨的公屋居民於去年填寫入息及資產申報表時，未有申報其擁有一個約值413萬元的住宅物業。他被控因忽略提供資產申報表指明的詳情，昨日被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，判被告監禁6星期，緩刑一年，及罰款1.2萬元。房署亦已沒收其公屋單位。

房屋署指出，被告在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業，以及其家庭總資產淨值不超逾現行公屋入息限額一百倍，即196萬元。其後調查揭發，該居民案發時擁有一個估值為413萬元香港住宅物業。

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另外，房署調查另一宗個案，發現有公屋申請人在2018年向房署遞交的申請表裏，沒有申報他擁有的土地價值。其後調查揭發，他於擁有一幅市值評估為140元的新界土地，已超出該申請人家庭的資產限額44萬元。

該名申請人被控因明知而作出虛假陳述，亦於昨日被裁定罪名成立。被告遭判監6星期，緩刑12個月及罰款5000元。房屋署亦已取消該公屋申請。

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房屋署發言人表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，或因忽略提供申報表指明的詳情，如罪名成立，分別可判最高罰款5萬元及監禁六個月，或最高罰款2.5萬元及監禁3個月。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。



發言人亦提醒所有公屋申請人，如因違反在申請公屋租契時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。

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