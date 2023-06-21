美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異

美國醫學會（American Medical Association，AMA）周二（20日）表示，BMI（Body Mass Index）體重指標存在種族歧視，因發明BMI的數學家研究時忽略種族和性別等因素的差異，導致BMI未能準確反映健康風險。

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BMI計算方程式是：體重（公斤）÷ 身高（米）÷ 身高（米）。AMA科學委員會新發布的報告中，形容BMI以往用於種族主義排斥，為間接和不完善的指數。

據悉，比利時數學家Lambert Adolphe Jacques Quetelet於1800年代末，僅用歐洲白人男性組成研究樣本，確定正常人的體重及身高成正比，最早發明BMI。

美國生理學家Ancel Keys使用其發現作運算基礎，來估算人體脂肪。他建議計算人的體重和身高比率，如得出數字愈高，此人就愈不健康。

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報告指BMI不能恰當代表種族和少數民族，皆因BMI是基於19世紀想像中的理想白種人而誕生，忽視一個人的性別或種族。

AMA指，健康的亞洲女性患第2型糖尿病的風險，為BMI相同白人女性的兩倍。研究更指，西班牙裔和非裔女性患糖尿病的風險，較BMI相同的白人女性高，但低於亞裔女性。

AMA的研究更得出結論指，民眾使用捲尺量度腰臀比，將腰圍最窄點除以臀圍最寬點來確定一個人的內臟脂肪積累，比起體重指數更有效預測心臟病。

AMA 並沒有完全將 BMI 視為一個人健康的決定因素，而是建議將該計算與其他有效的風險衡量指標結合起來，例如內臟脂肪、身體成分和腰圍，以及遺傳和代謝因素。

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責任編輯：鄭錦玲