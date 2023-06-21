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【Bitcoin】傳統金融機構紛紛謀染指加密貨幣市場　比特幣創6周高

Hot Talk 14:58 2023/06/21

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【Bitcoin】傳統金融機構紛紛謀染指加密貨幣市場　比特幣創6周高

隨更多傳統金融機構參與加密貨幣業務，比特幣（Bitcoin）升至5月初以來高位，過去24小時升7.5%，報28825美元，令比特幣今年累積升勢逾74%。

數字資產交易所EDX Markets近日獲得Citadel證券、富達數字資產、嘉信理財（美：SCHW）亦公司入股。與此同時，貝萊德（美：BLK）、WisdomTree亦向美國證交會（SEC）申請推出現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）。

交易平台Alpha Impact聯合創辧人Hayden Hughes表示，比特幣的升勢主要受到機構投資者支持，而貝萊德申請推出比特幣ETF，再加上EDX Markets受到金融機構支持，均反映傳統機構希望拓展加密貨幣市場。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon遭黑山法院判處四個月監禁　持偽造旅遊證件罪成

相關文章：【虛擬資產】貝萊德向美SEC遞現貨比特幣ETF申請　Coinbase任加密貨幣託管人

編輯：陳韻妍

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