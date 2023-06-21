【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩 股價連跌2日 券商紛下調目標價

藥明生物（02269）周二（20日）召開投資者開放日，管理層透露今年上半年收入增長或放緩，引發股價昨日大跌17%，今日公司發出通告披露開放日詳細資料，惟股價未止瀉，更被多家大行調低目標價。

藥明股價今日（21日）持續下跌，截至2時，新報37.3元，跌3.7%，成交額16.4億元。

據公告指出，公司於周二召開了投資者開放日，並進行有關本公司業務營運的財務及其他資料的簡報，重申公司的業務運營仍然正常，且業務運營和財務狀況概無發生重大不利變化。特別是，在今年25個新項目中，很重要部分為III期臨床開發和商業化生產項目，而每個III期臨床開發和商業化生產項目在項目簽署後的第一年收入可能相當於臨床前開發項目的5至10倍左右。

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而據報道，藥明管理層在開放日中，透露今年上半年營業額收入同比增長低雙位數(low teens)百分比，而盈利大致持平，但維持全年盈利及收入水平指引。同時公司指出，「贏得分子」戰略持續發力，截至今年5月31日，共有8個外部項目進入管線，包括4個第III期項目及2項CMO項目(重磅藥物)。上半年跟隨藥物分子的增長速度放緩，但贏得藥物分子加速第三期及重磅商業化藥物項目的增長。

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多家大行在紛紛調低藥明生物目標價，花旗指出，考慮到生物技術融資放緩以及難以預測項目準確度，該行把公司未來3年收入預測下調3%至5%，盈利預測下調2%至5%，把目標價由120元調低至105元，維持「買入」評級。

瑞銀報告認為市場過度反應，並相信藥明今年目標是可達到，主要是管理層過往有良好的往績紀錄，以及CDMO業務性質。該行同樣把藥明未來3年收入及盈利預測下調，目標價由74元下調至68元，評級維持「買入」。

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記者：李兆明