【YouTube購物】YouTube擴展業務範疇　南韓首度推出官方購物平台

▲ YouTube首個官方直播購物頻道將在南韓推出。

近年流行直播購物，為不少社交平台公司帶來龐大商機。根據韓媒Yonhap News Agency報道，YouTube將於6月30日在南韓推出首個官方商業直播購物頻道。

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這將會是YouTube的首個官方網購平台，據知情人士透露，此次的計劃預計為期90天，頻道將以韓文運作。該項目將會為公司提供商業直播的平台，並計劃在開始時提供約30個品牌的直播購物內容。

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Google的首席商務官Philipp Schindler表示：「讓人們可以更輕鬆地從他們喜愛的創作者、品牌和內容那裡購物，這將具有巨大潛力。」

科技巨頭Naver已經率先在南韓發展直播購物業務，並成功佔據南韓約60%直播商務市場。韓國諮詢公司Kyobo Securities預計，南韓直播商務市場規模將會持續擴大，由2021年的2.8萬億韓圜（約173億港元）增至2023年的10萬億韓圜（約619億港元）。

責任編輯：王愷楹

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