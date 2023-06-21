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【消費券2023】PayMe加碼消費券商戶優惠 用戶可享逾7000元消費折扣
Hot Talk 15:10 2023/06/21
HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe宣布加碼消費券優惠，向每名用戶提供總值逾7,000元消費折扣，涵蓋42個著名零售品牌，加上早前推出共1,150元折扣優惠券，回饋以PayMe領取消費券的用戶。
滙豐指，PayMe現有逾300萬用戶，按12至70歲的年齡組別計算，每兩個香港人就有一個使用PayMe。為答謝用戶支持，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150元獎賞，於近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿300元或以上時使用。
即日起，用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享以下折扣優惠：
|商戶
|優惠
|優惠期
|餐飲
|Pret A Manger
|買滿港幣70元減港幣10元
|2023年6月12日至7月31日
|Flavour of life
|買滿港幣499元減港幣100元
|2023年7月1日至10月30日
|聖安娜餅屋
|買滿港幣30元減港幣5元
|2023年7月1日至31日
|foodpanda
|優惠一：美食外送訂單滿港幣200元減港幣30元（優惠碼：PAYMECVS30）
優惠二：外賣自取訂單滿港幣100元減港幣20元（優惠碼： PAYMEPU20）
|2023年7月16日至8月17日
|吉野家
|買滿港幣60元減港幣5元
|2023年7月16日至9月30日
|Flash Coffee
|買滿港幣20元減港幣5元
|2023年7月16日至8月15日
|必勝客
|買滿港幣80元減港幣5元
|2023年7月16日至8月30日
|PHD
|買滿港幣60元減港幣5元
|2023年7月16日至8月30日
|Starbucks
|買滿港幣88元減港幣8元
|2023年7月16日至8月31日
|美心MX
|買滿港幣60元減港幣10元
|2023年7月18日至8月31日
|Paper stone Bakery
|優惠一：買滿港幣45元減港幣5元
優惠二：買滿港幣150元減港幣20元
|2023年7月19日至8月31日
|Homebake
|優惠一：買滿港幣80元減港幣8元
優惠二：買滿港幣250元減港幣25元
|2023年7月19日至8月31日
|URBAN
|優惠一：買滿港幣45元減港幣5元
優惠二：買滿港幣200元減港幣20元
|2023年7月19日至8月31日
|YAKINIKU LIKE 燒肉LIKE
|買滿港幣200元減港幣20元
|2023年7月21日至9月30日
|BUTAHAGE 豚丼のぶたはげ
|買滿港幣250元減港幣50元
|2023年7月21日至9月30日
|一風堂
|買滿港幣150元減港幣30元
|2023年7月21日至9月30日
|丼丼屋
|買滿港幣250元減港幣50元
|2023年7月21日至9月30日
|美容保健
|香港莎莎網店
|買滿港幣300元減港幣25元
|2023年6月12日至7月31日
|余仁生
|優惠一：買滿港幣500元減港幣50元
優惠二：以正價購買膠囊系列產品，享買2送1優惠
|2023年7月1日至8月3日
|CANVAS
|買任何正價貨品減港幣100元
|2023年7月16日至8月31日
|時裝
|Zoff
|優惠一：買滿港幣998元減港幣100元
優惠二：買滿港幣1,800元減港幣200元
優惠三：消費即可額外獲贈總值港幣300 元Zoff優惠券
|2023年7月1日至8月17日
|馬拉松網店
|買滿港幣1,200元減港幣100元
|2023年7月13日至8月15日
|Catalog網店
|買滿港幣1,200元減港幣100元
|2023年7月13日至8月15日
|arena網店
|買滿港幣300元減港幣50元
|2023年7月13日至8月15日
|Cath Kidston 網店
|買滿港幣300元減港幣50元
|2023年7月13日至8月15日
|Chevignon網店
|買滿港幣1,200元減港幣100元
|2023年7月13日至8月15日
|Teva網店
|買滿港幣300元減港幣50元
|2023年7月13日至8月15日
|UGG網店
|買滿港幣300元減港幣50元
|2023年7月13日至8月15日
|Speedo網店
|買滿港幣300元減港幣50元
|2023年7月13日至8月15日
|FILA網店
|買滿港幣1,000元減港幣100元
|2023年7月16日至31日
|Havaianas 網店
|買滿港幣600元減港幣20元
|2023年8月16日至9月15日
|Crocs 網店及門市
|買滿港幣600元減港幣20元
|2023年8月16日至9月15日
|電子產品
|豐澤
|優惠一：買滿港幣 1,000元減港幣 50元
優惠二：買haha TRAVEL產品滿港幣1,000元減港幣50元
|2023年7月5日至8月31日
|2000Fun
|買滿港幣300元減港幣20元
|2023年7月10日至29日
|友和YOHO
|買滿港幣500元減港幣25元
|2023年7月16日至8月15日
|傢俬及家品
|日本城
|優惠一：買滿港幣200元減港幣15元
優惠二：買滿港幣350元減港幣35元
|2023年7月11日至8月31日
|Pricerite實惠
|優惠一：買家品滿港幣300 元減港幣30元
優惠二：買家品滿港幣500 元減港幣60元
|2023年7月16日至8月15日
|家匠TMF
|訂造傢俬正價滿港幣50,000 元，並以PayMe繳付訂金港幣5,000 元，可享額外港幣2,000元折扣
|2023年7月16日至8月15日
|其他
|Megabox
|優惠一：於MegaBox商戶消費滿港幣800元，即可獲贈價值港幣800元的MegaBox商戶優惠券及價值港幣50元的實惠現金券
優惠二：於MegaBox「家居佈置」類別商戶消費滿港幣1,600元，即可獲贈價值港幣1,600元的MegaBox商戶優惠券及價值港幣100元的實惠現金券
|2023年7月7日至30日
|Trip.com
|酒店優惠（優惠碼：PAYME）
優惠一：預訂滿港幣250元減港幣25元
優惠二：預訂滿港幣1,500元減港幣120元
優惠三：預訂滿港幣3,000元減港幣200元
機票優惠（不適用於中國內陸航班，優惠碼：PAYMEFLT）
優惠四：預訂滿港幣1,000元減港幣25元
優惠五：預訂滿港幣2,000元減港幣50元
|2023年7月16日至10月15日
|通利音樂藝術中心
|消費滿港幣500元減港幣50元
|2023年7月16日至9月30日
|MOOV
|優惠一：訂購MOOV 16 bit音樂服務12個月合約計劃，送額外2 個月MOOV 16 bit 音樂服務
優惠二：訂購MOOV 24 bit音樂服務9個月合約計劃，送額外3 個月MOOV 24 bit 音樂服務
|2023年7月24日至9月30日
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編輯：胡學能
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