【消費券2023】PayMe加碼消費券商戶優惠　用戶可享逾7000元消費折扣

HSBC滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe宣布加碼消費券優惠，向每名用戶提供總值逾7,000元消費折扣，涵蓋42個著名零售品牌，加上早前推出共1,150元折扣優惠券，回饋以PayMe領取消費券的用戶。

滙豐指，PayMe現有逾300萬用戶，按12至70歲的年齡組別計算，每兩個香港人就有一個使用PayMe。為答謝用戶支持，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150元獎賞，於近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿300元或以上時使用。

即日起，用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享以下折扣優惠：

商戶 優惠 優惠期 餐飲 Pret A Manger 買滿港幣70元減港幣10元 2023年6月12日至7月31日 Flavour of life 買滿港幣499元減港幣100元 2023年7月1日至10月30日 聖安娜餅屋 買滿港幣30元減港幣5元 2023年7月1日至31日 foodpanda 優惠一：美食外送訂單滿港幣200元減港幣30元（優惠碼：PAYMECVS30）

優惠二：外賣自取訂單滿港幣100元減港幣20元（優惠碼： PAYMEPU20） 2023年7月16日至8月17日 吉野家 買滿港幣60元減港幣5元 2023年7月16日至9月30日 Flash Coffee 買滿港幣20元減港幣5元 2023年7月16日至8月15日 必勝客 買滿港幣80元減港幣5元 2023年7月16日至8月30日 PHD 買滿港幣60元減港幣5元 2023年7月16日至8月30日 Starbucks 買滿港幣88元減港幣8元 2023年7月16日至8月31日 美心MX 買滿港幣60元減港幣10元 2023年7月18日至8月31日 Paper stone Bakery 優惠一：買滿港幣45元減港幣5元

優惠二：買滿港幣150元減港幣20元 2023年7月19日至8月31日 Homebake 優惠一：買滿港幣80元減港幣8元

優惠二：買滿港幣250元減港幣25元 2023年7月19日至8月31日 URBAN 優惠一：買滿港幣45元減港幣5元

優惠二：買滿港幣200元減港幣20元 2023年7月19日至8月31日 YAKINIKU LIKE 燒肉LIKE 買滿港幣200元減港幣20元 2023年7月21日至9月30日 BUTAHAGE 豚丼のぶたはげ 買滿港幣250元減港幣50元 2023年7月21日至9月30日 一風堂 買滿港幣150元減港幣30元 2023年7月21日至9月30日 丼丼屋 買滿港幣250元減港幣50元 2023年7月21日至9月30日 美容保健 香港莎莎網店 買滿港幣300元減港幣25元 2023年6月12日至7月31日 余仁生 優惠一：買滿港幣500元減港幣50元

優惠二：以正價購買膠囊系列產品，享買2送1優惠 2023年7月1日至8月3日 CANVAS 買任何正價貨品減港幣100元 2023年7月16日至8月31日 時裝 Zoff 優惠一：買滿港幣998元減港幣100元

優惠二：買滿港幣1,800元減港幣200元

優惠三：消費即可額外獲贈總值港幣300 元Zoff優惠券 2023年7月1日至8月17日 馬拉松網店 買滿港幣1,200元減港幣100元 2023年7月13日至8月15日 Catalog網店 買滿港幣1,200元減港幣100元 2023年7月13日至8月15日 arena網店 買滿港幣300元減港幣50元 2023年7月13日至8月15日 Cath Kidston 網店 買滿港幣300元減港幣50元 2023年7月13日至8月15日 Chevignon網店 買滿港幣1,200元減港幣100元 2023年7月13日至8月15日 Teva網店 買滿港幣300元減港幣50元 2023年7月13日至8月15日 UGG網店 買滿港幣300元減港幣50元 2023年7月13日至8月15日 Speedo網店 買滿港幣300元減港幣50元 2023年7月13日至8月15日 FILA網店 買滿港幣1,000元減港幣100元 2023年7月16日至31日 Havaianas 網店 買滿港幣600元減港幣20元 2023年8月16日至9月15日 Crocs 網店及門市 買滿港幣600元減港幣20元 2023年8月16日至9月15日 電子產品 豐澤 優惠一：買滿港幣 1,000元減港幣 50元

優惠二：買haha TRAVEL產品滿港幣1,000元減港幣50元 2023年7月5日至8月31日 2000Fun 買滿港幣300元減港幣20元 2023年7月10日至29日 友和YOHO 買滿港幣500元減港幣25元 2023年7月16日至8月15日 傢俬及家品 日本城 優惠一：買滿港幣200元減港幣15元

優惠二：買滿港幣350元減港幣35元 2023年7月11日至8月31日 Pricerite實惠 優惠一：買家品滿港幣300 元減港幣30元

優惠二：買家品滿港幣500 元減港幣60元 2023年7月16日至8月15日 家匠TMF 訂造傢俬正價滿港幣50,000 元，並以PayMe繳付訂金港幣5,000 元，可享額外港幣2,000元折扣 2023年7月16日至8月15日 其他 Megabox 優惠一：於MegaBox商戶消費滿港幣800元，即可獲贈價值港幣800元的MegaBox商戶優惠券及價值港幣50元的實惠現金券

優惠二：於MegaBox「家居佈置」類別商戶消費滿港幣1,600元，即可獲贈價值港幣1,600元的MegaBox商戶優惠券及價值港幣100元的實惠現金券 2023年7月7日至30日 Trip.com 酒店優惠（優惠碼：PAYME）

優惠一：預訂滿港幣250元減港幣25元

優惠二：預訂滿港幣1,500元減港幣120元

優惠三：預訂滿港幣3,000元減港幣200元



機票優惠（不適用於中國內陸航班，優惠碼：PAYMEFLT）

優惠四：預訂滿港幣1,000元減港幣25元

優惠五：預訂滿港幣2,000元減港幣50元 2023年7月16日至10月15日 通利音樂藝術中心 消費滿港幣500元減港幣50元 2023年7月16日至9月30日 MOOV 優惠一：訂購MOOV 16 bit音樂服務12個月合約計劃，送額外2 個月MOOV 16 bit 音樂服務

優惠二：訂購MOOV 24 bit音樂服務9個月合約計劃，送額外3 個月MOOV 24 bit 音樂服務 2023年7月24日至9月30日

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編輯：胡學能