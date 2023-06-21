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【HSBC滙豐】香港上海滙豐銀行委任前畢馬威香港合夥人為獨立非執董

股市 14:37 2023/06/21

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HSBC滙豐 （00005） 旗下香港上海滙豐銀行委任Paul Jeremy Brough為獨立非執行董事，任期於本月20日生效。他亦會擔任審計委員會和風險管理委員會成員。

Brough曾任職於畢馬威會計師事務所香港分部近30年，在2012年退任前為地區高級合夥人。於畢馬威會計師事務所任職期間，他曾為亞太區多個大型金融項目擔任顧問，在企業併購、商業交易和架構重組方面提供專業諮詢。

憑藉多年的審計和策略諮詢經驗，Brough在過去10年主力從事企業諮詢工作，並在不同行業累積了豐富的董事經驗。他現任國浩集團 （00053） 、東芝株式會社及維他奶國際集團 （00345） 的獨立非執行董事。

香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，Brough在財務諮詢方面擁有豐富資歷，加上在推動完善企業管治架構、制定全面風險管理框架，以及營運策略事宜方面的專業知識，有助該行繼續全力推行各項發展策略。

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【滙豐HSBC】鄭維新獲任命為香港上海滙豐銀行獨立非執董

編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005） 維他奶國際（00345） 王冬勝 畢馬威 國浩集團（00053）
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