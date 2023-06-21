英國5月通脹8.7%與4月持平 高於經濟學家預期

英國國家統計局（ONS）周三（21日）公布新數據，英國5月的消費者物價指數（CPI）年率為8.7%，與4月數據持平，但略高於經濟學家預期的8.4%。

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5月整體CPI按月升幅為0.7%，而撇除能源及食品等波動較大商品價格的核心通脹年率為7.1%，高於4月的6.8%，為自1992年3月以來的最高水平。

ONS表示，航空旅行、文娛商品及服務、二手車加價，都對CPI年率按月變化帶來主要影響。

食品和非酒精飲品5月通脹年率為18.3%，較4月的19%輕微回落。 英國零售聯盟（BRC）行政總裁狄金森（Helen Dickinson）指，食品和非酒精飲品通脹年率自俄烏戰爭以來首次連跌兩個月，是非常積極的現象。

狄金森表示雖然部分商品價格繼續上漲，但廁紙和植物油等必需品價格回落，而麵粉、牛奶和雞蛋的跌幅更大。

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英國目前的通脹率雖較去年10月11.1%的高位顯著回落，但與英倫銀行希望將通脹壓低至2%的目標水平相比，仍為後者的超過4倍。

再加上5月 CPI 年率高於經濟學家預測，增加 英倫銀行 加息的壓力。

經濟合作暨發展組織（OECD）本月初發表經濟展望報告，料英國今年通脹率將冠絕發達國家。

OECD亦上調英國今明兩年的經濟增長預期，2023年增加0.3%，2024年則有1%。英國經調整後不再是七大工業國集團內，經濟增長速度最慢國家。

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責任編輯：鄭錦玲