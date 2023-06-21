【謝瑞麟417】謝瑞麟全年盈轉虧蝕7143萬元 消費者仍存憂慮 料復甦情況反覆

謝瑞麟（00417）公布，截至今年3月底止，全年淨虧損7,143.5萬元，去年同期純利1,554.6萬元，每股虧損28.7仙，不派末期息，去年同期派每股0.02元。期內，營業額25.91億元，跌6.39%。該公司表示，香港及澳門於期內逐步解除防疫措施，本地消費及旅客人流因而有所回升。受惠於今年2月與內地恢復跨境旅遊後大量旅客湧入，有助推動兩地經濟，尤其是澳門，集團港澳零售業務的營業額上升令人鼓舞，亦錄得同店銷售增長。集團將繼續調整港澳的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。

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內地方面，謝瑞麟表示，長期收緊的社交距離限制對消費者心理和購買行為產生不利影響，尤其是去年期間內地某些地區突發和頻繁的封鎖，進一步抑制本已低迷的零售業務活動。中國政府去年12月取消了大部分防疫限制後，集團在內地零售業務的銷售業績有所改善，惟不足以彌補前數月的嚴重虧損。因此，內地自營店的營業額顯著下跌，同店銷售出現負增長。

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展望未來，該公司稱，隨着政府推行刺激本地消費的措施及重新開放邊境後國際旅遊的復甦，漸趨復常的國家零售銷售表現向好，但消費者仍存憂慮及傾向抑制不必要的支出，因此預計復甦情況將會是斷斷續續而非突發性的。集團將審慎檢討及加強其綫上及綫下零售網絡，同時把握新時代的機遇。

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