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【業績｜體育用品股】中動向去年扭虧淨賺1.15億元人幣　復派末期息0.49分

股市 14:12 2023/06/21

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中國動向上財年虧轉盈、純利1.15億元人幣　復派末期息0.49分

内地體育服裝品牌中國動向 （03818） 公布業績，截至3月底止全年虧轉盈，純利1.15億元（人民幣，下同），去年同期虧損17.83億元；每股基本盈利1.96分。中國動向恢復派末期息每股0.49分（約0.535港仙），連同去年11月派發的股中期特別股息0.0127港元，全年股息0.01805港元。中國動向暫報0.305港元，無升跌，股息率約5.92厘。

期内，收入按年跌12.37%，至16.79億元。集團旗艦Kappa品牌總銷售額按年跌6.9%至15.42億元，當中，服裝銷售額跌5.9%至12億元，佔品牌組合71.5%；鞋類銷售額跌16.9%至2.81億元，佔16.7%；配件銷售額跌41.9%至6100萬元，佔3.6%。

截至3月底，Kappa品牌不含Kappa童裝業務的店舖總量1025間，按年減少158間。

相關文章：【體育用品股】中國動向全年Kappa零售流水跌中高單位數　門店全財年淨減158間

相關文章：【大行報告｜消費】李寧安踏半日齊挫5%　富瑞：體育用品及家電618整體表現低於品牌預期

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

記者：伍鍵文

港股 業績公布 中國動向（03818） 中國
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