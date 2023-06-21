【業績｜體育用品股】中動向升2%　去年扭虧淨賺1.15億元人幣　復派末期息0.49分

▲ 中國動向上財年虧轉盈、純利1.15億元人幣 復派末期息0.49分

内地體育服裝品牌中國動向 （03818） 公布業績，截至3月底止全年虧轉盈，純利1.15億元（人民幣，下同），去年同期虧損17.83億元；每股基本盈利1.96分。中國動向恢復派末期息每股0.49分（約0.535港仙），連同去年11月派發的中期特別股息0.0127港元，全年股息0.01805港元。中國動向收報0.31港元，全日升2%，股息率約5.82厘。

期内，收入按年跌12.37%，至16.79億元。集團旗艦Kappa品牌總銷售額按年跌6.9%至15.42億元，當中，服裝銷售額跌5.9%至12億元，佔品牌組合71.5%；鞋類銷售額跌16.9%至2.81億元，佔16.7%；配件銷售額跌41.9%至6100萬元，佔3.6%。

截至3月底，Kappa品牌不含Kappa童裝業務的店舖總量1025間，按年減少158間。

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記者：伍鍵文