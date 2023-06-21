【AI法案】OpenAI遊說歐盟　望放寬人工智能法規

為回應人工智能的熱潮，歐洲早在2021年通過全球第一份人工智能法案（Artificial Intelligence Act (AI Act)），目的在於規管AI的發展與使用。近日，據外媒TIME所獲得的歐盟委員會文件顯示，OpenAI在歐議會前一直在要求對《歐盟人工智能法案》的草案版本進行多項修改，從而減少公司的監管負擔。 議會於6月14日舉行，OpenAI建議的一些修改最終獲成功納入立法當中。

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OpenAI創辦人Sam Altman於五月巡迴拜訪歐洲，並提倡AI相關監管措施的重要性。然而， 外媒TIME近日首度獲得，OpenAI於2022年發送給歐盟委員會和理事會官員的文件，顯示OpenAI不斷遊說歐盟放寬其人工智能法案。其中，OpenAI反對法案中把ChatGPT、GPT-3，以及圖像生成器Dall-E 2所有通用AI系統（GPAI）劃分到「高風險」分類中，並表示該分類應該只採用於高風險使用AI的公司，而非所有使用AI的公司。

在14號通過的法案中，OpenAI的通用AI系統並沒有被包含在高風險的類別之中。據悉，歐洲議會最快在明年1月會就法案作最後一輪商議。

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責任編輯：王愷楹

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