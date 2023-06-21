【財務調查】過半港人認窮　願減購奢侈品增加財富

St. James’s Place Asia今（21日）發表研究報告，調查顯示超過一半的香港人（58%）認為自己財務上不富裕。這份題為「建立財富之路－從穩定到充裕」的報告，訪問了1千名富裕的香港人，並將他們以5個財富水平進行分類：

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1. 財務穩定： 在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入。 2. 財務安全：在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入及進行投資（如有）。 3. 財務靈活：有需要時，有足夠的投資和/或資產以支付最多一年的生活開支。 4. 財務自由：如需要時，金融投資和/或資產足以產生足夠的被動收入，維持生活水準。 5. 財務充裕：財務狀況穩定，收入多於一生所需，需要考慮如何轉移財富。

在5種財富水平中，從每個水平轉移到下一個需要花更長時間，而由財務穩定達至財務充裕平均需要 40.4 年。

8%認為自己太富有

只有 44%的受訪者滿意自己的財務狀況，當中有 49%希望變得更富有，而 8%認為自己太富有。大部分財務穩定至財務靈活的受訪者都認為自己不富有（穩定－71%，安全－55%，靈活－48%，自由－23%，充裕－10%），當他們達至財務自由，才會認為自己有充足的財富；而達至財務充裕時，便會認為自己擁有的財富太多（充裕－28%）。

當受訪者被問及，為了創造更多財富可在生活哪些方面作出犧牲時，大多數受訪者（50%）表示願意減少購買奢侈品，其次是工作與生活的平衡（39%）以及追求個人嗜好和興趣（38%）。

調查顯示，受訪者愈富有，便愈有可能主張在生活其他方面作出犧牲以實現目標。與其他財富水平的受訪者相比（穩定－33%; 安全－28%; 靈活－23%; 自由－35%），多達 42%財務充裕的受訪者認為可以犧牲與家人共度的時光。

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責任編輯：歐陽佩

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