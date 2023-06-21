▲ 【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股 不涉本港電視業務

電訊盈科 （00008） 公布，全資附屬公司Viu International與母企在法國上市的付費電視營運商Canal+，達成策略投資協議。Canal+最新已以2億美元（約15.6億港元）購入Viu 26.1%權益，並分兩輪額外投資1億美元，預計在2023年或2024年達成若干財務目標後作實。電訊盈科表示，Canal+股本投資總額3億美元擬用於支付Viu的融資需求，直至其實現盈利。

值得注意，是次交易的目標是over-the-top（OTT）視像串流平台「Viu」，而非香港本地免費電視業務ViuTV，以及香港電訊 （06823） 旗下的收費電視nowTV。

公布交易後，電訊盈科股價由跌轉升，午後升1%，暫報3.88元，成交1750萬元。

Viu估值最多逾142億港元 Canal+可掌控股權

除了股份認購協議，雙方同時簽署股東協議，當Canal+完成股本投資總額，有權行使期權收購電盈的Viu股份，令其持股權益可增至51%。認購期權最遲於2026年期間行使，行使價會以（1）9.3億美元減股本投資額、（2）按Viu相應財政年度的協定參考綜合收益計算51%的股權價值，兩者較低者為準。

換言之，電盈以總額最多9.3億美元（約72.77億港元），出售Viu 51%股權。以此計算，Viu 整體估值最多達142.7億港元，但公司表示，現時估計Viu 51%權益將少於9.3億美元。

若以2億美元入股26.1%股權，Viu估值約為60億港元。

由於持股已達5%以上，Canal+有權向Viu董事會委任董事，當集團持有最大比例Viu股份時，將有權委任多數Viu董事。除慣常例外情況外，於首次完成起至認購期權完成或到期日期中較早者起12個月止期間內，不得轉讓 Viu股份。

Canal+集團於法國、非洲及亞太地區以及中東歐和法國海外領地從事電視廣播及發行業務，其母企為Vivendi（法：VIV）。

Viu去年首錄EBITDA盈利 付費用戶逾1200萬

Viu目前為亞洲、中東及南非等16個市場提供服務，在2022財政年度的管 理賬目，Viu錄得逾2.50億美元的收益，按年增長36%，並首錄得全年度EBITDA盈利2200萬美元，但仍錄除稅後綜合虧損淨額1.43億美元，較2021年虧1.49億美元輕微改善。

於2022年，Viu的付費用戶增長45%至1,220萬，每月活躍用戶增長13%至6,640萬。

Viu於去年底未經審核綜合資產淨值（經資本化股東貸款調整後） 約為1.48億美元。

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記者：麥德銘