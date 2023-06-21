【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉蝕7144萬元、不派息　料今財年業績轉好、冀香港同店銷售增長雙位數

▲ 【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉虧、蝕7144萬元 不派末期息

謝瑞麟 （00417） 公布，截至今年3月底止年度的綜合營業額按年跌6.4%至25.9億元，並由盈轉虧，蝕7143.5萬元，每股虧損28.7仙，不派末期息。管理層表示，內地市場在4至5月的生意雖然未回到疫情前的水平，但已有所改善，隨遊客生意繼續增加，期望香港市場的同店銷店有雙位數增長，相信集團今財年（截至2024年3月底止）的業績會較上財年好。

上財年集團港澳地區零售業務的營業額按年升34.7%至6.5億元，同店銷售亦錄得增長；內地則按年跌18%。

將加強黃金產品的銷售

內地市場佔集團收入近7成，謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀表示，受累疫情防控，內地市場市場生意大受影響，導致集團出現虧損。隨內地防控措施放鬆、走向復常，她指，內地消費需要回復，但留意到市場黃金需求上升，集團正調整存貨，把握機會加強黃金產品的銷售。

管理層又指，內地市場將以TSL ｜ 謝瑞麟、DUO by TSL 和 TSL TOSI三個品牌進行市場差異化，也會繼續投資，在重點城市開設自營店。

港澳市場方面，謝邱安儀指，由於遊客生意逐步增加，現時同店銷店有低雙位數的增長，但遊客來港數量未達疫前，而且，現時遊客的消費力不及從前，較為審慎，也較少屬於純購物，故相信消費力回復需時。她認為，香港零售市場可否回到疫情前仍是未知知數，復甦時間也需時不短。

截至今年3月底止，集團在香港經營24間分店，澳門經營店舖數目則增至4間，而內地TSL店舖總數為471間，集團自營店由178間減至172間。

今年將在港開2間新店

集團表示，將繼續調整香港及澳門的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴指，今年7月將在尖沙咀及大圍開設共兩間分店，現時在港開店審慎，會傾向選擇疫後受惠的地區佈點。租金方面，由於疫情期間部份店簽下了短期租約，故今財年有約4成店舖需要續租。

內地開店計劃方面，伍綺琴指，維持每年50間、2年100間的目標不變，但會按市況調整，集團或會先加快批發業務的步伐。

展望前景，謝瑞麟指，儘管有復甦跡象，消費者仍存憂慮及傾向抑制不必要的支出，因此預計復甦情況將會是斷斷續續而非突發性的。集團將審慎檢討及加強其線上及線下零售網絡。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然