▲ 【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉虧、蝕7144萬元 不派末期息

謝瑞麟 （00417） 公布，截至今年3月底止年度的綜合營業額按年跌6.4%至25.9億元，並由盈轉虧，蝕7143.5萬元，每股虧損28.7仙，不派末期息。

期內，集團港澳地區零售業務的營業額按年升34.7%至6.5億元，同店銷售亦錄得增長；內地則按年跌18%。

截至今年3月底止，集團在香港經營24間分店，澳門經營店舖數目則增至4間，而內地TSL店舖總數為471間，集團自營店由178間減至172間。

集團表示，將繼續調整香港及澳門的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。

展望前景，謝瑞麟指，儘管有復甦跡象，消費者仍存憂慮及傾向抑制不必要的支出，因此預計復甦情況將會是斷斷續續而非突發性的。集團將審慎檢討及加強其線上及線下零售網絡。

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編輯：姚卓然