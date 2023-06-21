  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉虧、蝕7144萬元　不派末期息

股市 13:02 2023/06/21

分享：

分享：

【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉虧、蝕7144萬元　不派末期息

謝瑞麟 （00417） 公布，截至今年3月底止年度的綜合營業額按年跌6.4%至25.9億元，並由盈轉虧，蝕7143.5萬元，每股虧損28.7仙，不派末期息。

期內，集團港澳地區零售業務的營業額按年升34.7%至6.5億元，同店銷售亦錄得增長；內地則按年跌18%。

截至今年3月底止，集團在香港經營24間分店，澳門經營店舖數目則增至4間，而內地TSL店舖總數為471間，集團自營店由178間減至172間。

集團表示，將繼續調整香港及澳門的銷售網絡，以提高營運效率和投資回報率。

展望前景，謝瑞麟指，儘管有復甦跡象，消費者仍存憂慮及傾向抑制不必要的支出，因此預計復甦情況將會是斷斷續續而非突發性的。集團將審慎檢討及加強其線上及線下零售網絡。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：

【奢侈品股】Prada普拉達彈高3%　首季收益淨額增22%

【大行報告｜周大福】周大福驚喜派特別息　至少3家大行仍降目標價、摩笛吹奏短線跑贏

【業績｜珠寶股】周生生去年少賺近三成　末期息15仙　料今年分店淨增100家

編輯：姚卓然

 

港股 謝瑞麟 同店銷售 零售 銷售 謝瑞麟（00417）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股　不涉本港電視業務

下一篇文章

【京東9618】京東將於7月13日發布京東大模型　推新一代數字基礎設施，升級產品及解決方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款