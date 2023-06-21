【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱

在生成式人工智能（Generative AI）熱潮下，有不少由AI生成曲詞，甚至是仿人聲的AI音樂誕生。然而，這些AI音樂將無緣格林美獎。格林美獎主辦方近日就下屆的參賽規則作新概述，當中表明只有人類創作者，才有資格獲得音樂行業的最高榮譽。

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獲譽為音樂界最大盛事的格林美頒獎典禮（Grammy Awards），由美國國家錄音藝術科學學院（簡稱錄音學院）主辦。綜合外媒報道，錄音學院是次提出的新參選規則中，雖容許AI音樂參選，但其提名資格將視乎作品的參與類別，與AI創作的部分是否有衝突而定。

以演唱獎項為例，若歌曲由AI生成、人類演唱，則有機會獲提名。反之，若該歌曲由AI仿人聲演唱，則不會獲得提名機會。其他類別的獎項亦如是。

此外，若參選作品含有AI元素，必須有證據表明，真人也為該作品「做出了有意義的貢獻」。

錄音學院行政總裁Harvey Mason Jr.指，AI正塑造音樂行業的未來，「我們如何適應？ 我們如何設定護欄和標準？圍繞AI的話題，有很多事情需要解決。」但強調，格林美獎應正面面對與AI有關的問題，而非淡化其意義。

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責任編輯：殷凱怡

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