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【港鐵66】港鐵：未來5年斥逾650億更新鐵路設施及保養維修　正研究延遲頭班車或提早收車

股市 15:39 2023/06/21

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【港鐵66】港鐵公布鐵路資產管理及維修保養制度的全面檢討結果

港鐵 （00066） 去年於將軍澳站及油麻地站出現事故，港鐵今午公布鐵路資產管理及維修保養制度的全面檢討結果，將按專家小組建議循5大方向，落實加強資產管理及維修保養制度，首要於未來5年投放逾650億元，更新鐵路設施及保養維修。

除投放資源進行維修更新外，港鐵其餘4大改善方向包括：（1）加快應用創新科技於鐵路服務和資產維護；（2）強化風險預測及管控，以及早偵測異常情況，減低較大影響事故發生的可能性；（3）爭取延長收車後鐵路維修時間，積極應對「黃金兩小時」的局限；（4）克服人手的挑戰，提升員工的資產及風險管理認識。

港鐵：非行車時間將求過於供

據檢討報告指，港鐵於非行車時間進行鐵路維修及工程一直是挑戰，每日非行車時間只有約2小時內的有效維修時間「窗口」。港鐵已就所有鐵路線非行車時間的需求和供應作預測，顯示未來不同年份的個別時期，市區鐵路線、機場快綫和東涌線非行車時間將求過於供。按過往經驗，當重大項目/擴建工程進入關鍵階段，或需在非行車時間進行各種測試，將進一步增加對非行車時間的需求。因此，專家小組認為，確保維持足夠非行車時間以進行維修及新鐵路項目工程一直是挑戰，必須持續處理以滿足需求。

報告建議，港鐵在用盡所有可能方法延長非行車時間並充分考慮對乘客的影響的前提下，積極研究列車服務提前結束/延遲開始的方案，以允許更多非行車時間。港鐵將於今年第3季前，制訂有關方案並與政府商討協調。

未來5年投資加快應用創科　包括推數碼化資產管理系統

港鐵指，今次鐵路資產管理及維修保養制度的檢討工作，是按去年12月港鐵董事局指示公司管理層，為11及12月油麻地站及將軍澳站事故的跟進工作。公司委任了由香港工程師學會前會長梁廣灝工程師擔任主席的專家小組，在國際顧問公司SYSTRA的協助下進行檢討，並在過程中採納了政府獨立監督小組的意見。

港鐵亦指，公司的目標是達至以「數據導向」及數碼化的資產管理，在未來5年投放資金加快應用創新科技，包括推行數碼化資產管理系統、與香港應用科技研究院共同成立聯合實驗室、運用大數據及更全面的綜合分析工具加強預測風險的能力， 以及加強對承辦商工程及部件的品質管理。

行政總裁金澤培上月曾表示，港鐵會在多方面檢討及改善，包括維修規章制度等，同時會引入新科技，並加強分析能力，完成後會將檢討報告提交政府。

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編輯：陳韻妍

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