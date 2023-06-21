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Spotify將推更貴新訂閱計劃 料增無損音質HiFi功能

環球社會熱點 13:30 2023/06/21

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《彭博社》周二（20日）引述消息人士報道，音樂串流平台Spotify將推出更高級的新訂閱計劃，料將包含無損音質HiFi功能。據悉，名為「Supremium」的全新計劃將是Spotify最貴訂閱計劃，將於今年內在非美國市場推出。

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報道亦指，Spotify為提高訂閱計劃質素，訂戶每月可享有一定數量的免費時數或特定電子書。報道亦指，Spotify將率先在非美國市場推出功能，10月再於美國推出。

Spotify現時於美國的個人高級帳戶月費為9.99美元（約78港元），而6人家庭帳戶月費則為15.99美元（約125港元）。

Spotify發言人Laura Pezzini回覆電郵查詢表示，公司一直構思改進旗下產品。但她拒絕評論報道，指目前未有任何新消息可以發布。

歐洲議會通過加強監管AI草案 公眾場所禁用實時生物識別技術 【下一頁】

Spotify一直與Apple和Amazon.com競爭，公司試圖透過推出一系列以音頻為主的服務，增加訂戶數目。據悉，HiFi功能是將歌曲音質提升至無損CD品質。Spotify於2021年2月首次宣布推出HiFi功能，惟至今仍未發布。

責任編輯：李俊儀

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