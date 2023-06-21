女子洛杉磯唐人街拳打亞裔老翁臉 遭路人制止揚言要殺人

美國洛杉磯近日發生一宗無故襲擊案，一名女子於唐人街突然揮拳毆打一名亞裔老翁。一旁路人出手制止，施襲女子反而揚言要殺對方。據悉，受傷老翁不願起訴施襲女子，女子最多只會被拘留72小時。

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洛杉磯民眾Lynn Nguyen本周於社交媒體Instagram，憶述她上周五（16日）放假到唐人街放狗時，發現對面街突然有人尖叫。

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Lynn目睹一名穿間條裙的女子將東西扔在地上，然後跑向一名只是路過的亞裔老翁，再揮拳毆打老翁臉部。

她立即上前大聲制止施襲女子，並準備致電報警。但女子突然發狂，在街上瘋狂追逐Lynn，並大聲呼喊指要殺了Lynn。

Lynn拼命逃命，甚至摔倒在街上，幸得路過的男鄰居出手協助分散施襲女子的注意力。有一輛警車經過救下Lynn，並由車上警員制服施襲女子。

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由於事發現場不屬巡邏警車的管轄範圍，他們只為女子戴上手銬安排她坐在警車內。而洛杉磯警方於事發45分鐘後抵達現場。

洛杉磯警方指Lynn並無受傷無法提出控告女子，而受傷老翁幾乎不懂說英文及受驚，並未提出控告就帶傷離開。

只有受害者才能對襲擊者提出指控，因此警方指施襲者最多只會被強制拘留72小時。

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責任編輯：鄭錦玲