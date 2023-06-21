▲ 【中國市場】貝萊德芬克：外資正將資金從中國調配至日本股市 市場對中國的樂觀情緒正在消退

日經新聞報道，貝萊德Blackrock（美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink）接受訪問時表示，投資者因擔心中國經濟復甦力度疲弱，並憂慮長線經濟增長前景，故此正將資金從中資股調配至日本股市。

「地緣政治風險、憂慮中國長線經濟放緩，是驅使資金從中轉日的關鍵。」芬克指，「看到部分國際投資正沽售中資股」，他們不再強調中國，而為保持覆蓋亞洲股市，他們選擇投資日本。

內地消費者購買力恢復速度亦未如預期

芬克指，投資者原對中國重新開放充滿期望，但該行開始見到相關的樂觀情緒正在消退，而且內地消費者購買力恢復速度亦未如預期。他稱，疫情期間內地儲蓄率由35%升至約50%，目前「內地消費者仍充滿顧慮」。

近年歐美日企業紛紛將供應鏈遷離中國，芬克指，由於部分生產中心遷移至印度及越南，投資者憂慮中國經濟增長會進一步放緩，他不相信中國經濟長線可以維持5%增長。

若日央行改變貨幣政策 日股將被拋售

不過，芬克並非完全看好日股前景，貝萊德亦對日股維持「減持」評級。他指，「現時判斷升勢能否持續仍為時尚早」，但假如只有國際投資者，日股升勢將不能持久，目前大部分日本投資者都在靜觀其線，仍未入市，希望明年日本的投資免稅計劃可擴闊個人投資者的基礎。

市場關注日本央行何時調整貨幣政策，芬克指，若日央行改變貨幣政策，將會觸發日股被拋售，但高息將利好銀行股。

「日央行早前買入大量貨幣市場基金（ETF）以提振日股，一旦央行透過拋售ETF而縮減資產負債表規模，不會有足夠的外資需求去承接。」

芬克稱，由於日股回報偏低，故大部分外資故避開投貟日股，故日資企業必須推動更多創新，才能帶來新資本，只有更多創新、更多資源投資研發，日本才能成為未來發展新科技的國家之一。

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編輯：陳韻妍