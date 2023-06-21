【行業點睇】鼓勵拓展多元應用場景 工信部支持智能光伏試點示範

內地報道指，全國智能光伏產業發展交流會日前在雲南省昆明市召開。工信部電子司副司長楊旭東表示，當局將進一步支持智能光伏試點示範和行業特色應用，培育若干國家級智能光伏示範企業和項目。鼓勵光伏企業與交通、建築、農業農村、能源等領域企業探索可推廣可複製的智能光伏應用模式。

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與會專家亦表示，未來幾年是光伏產業及其大規模應用再次實現突破式發展的重要窗口期，建議形成全行業協同創新合力，確保我國在光伏領域的全球領先優勢，打造穩固長板產業。為推動光伏產業與新一代信息技術深度融合，加快實現智能製造、智能應用等，全面提升產業發展質量和效率，2018年工信部等部委聯合印發了《智能光伏產業發展行動計劃（2018-2020年）》。在該政策實施完成後，2021年又印發了《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》。

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資料顯示，工信部共組織開展了三批智能光伏試點示範工作，前兩批試點示範企業和項目數量較少，第三批新增試點示範企業43家，總數達80家，涵蓋光伏產業鏈的各主要環節；新增試點示範項目54個，總數達93個，涉及光伏發電、光儲融合、光伏建築、光伏農業、光伏交通、光伏電站組件可視化巡檢等應用領域。

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責任編輯：林衛