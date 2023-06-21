  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】鼓勵拓展多元應用場景 工信部支持智能光伏試點示範

股樓投資 12:10 2023/06/21

分享：

分享：

內地報道指，全國智能光伏產業發展交流會日前在雲南省昆明市召開。工信部電子司副司長楊旭東表示，當局將進一步支持智能光伏試點示範和行業特色應用，培育若干國家級智能光伏示範企業和項目。鼓勵光伏企業與交通、建築、農業農村、能源等領域企業探索可推廣可複製的智能光伏應用模式。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

與會專家亦表示，未來幾年是光伏產業及其大規模應用再次實現突破式發展的重要窗口期，建議形成全行業協同創新合力，確保我國在光伏領域的全球領先優勢，打造穩固長板產業。為推動光伏產業與新一代信息技術深度融合，加快實現智能製造、智能應用等，全面提升產業發展質量和效率，2018年工信部等部委聯合印發了《智能光伏產業發展行動計劃（2018-2020年）》。在該政策實施完成後，2021年又印發了《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

資料顯示，工信部共組織開展了三批智能光伏試點示範工作，前兩批試點示範企業和項目數量較少，第三批新增試點示範企業43家，總數達80家，涵蓋光伏產業鏈的各主要環節；新增試點示範項目54個，總數達93個，涉及光伏發電、光儲融合、光伏建築、光伏農業、光伏交通、光伏電站組件可視化巡檢等應用領域。

 

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中華人民共和國工業和信息化部 經濟 中國

下一篇文章

【行業點睇】高端白酒價格倒掛 經銷商要錢唔要貨？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款