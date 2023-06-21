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【行業點睇】高端白酒價格倒掛 經銷商要錢唔要貨？

股樓投資 12:07 2023/06/21

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據內地報道，今年自農曆年以來，國內白酒企業渠道庫存高企，銷售緩慢，使得一二綫白酒均有不同程度的價格下降，甚至倒掛現象。所謂價格倒掛，是指銷售價格低於官方的指導價，亦有業內人士解釋為，零售價低於經銷價的銷售行為，反映經銷商為了回籠現金，不惜低價拋貨。

【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

《2023中國白酒市場中期研究報告》顯示，春節過後有四成的經銷商認為白酒消費量相較去年同期有所減少，「五一」期間則有三成的經銷商表示白酒消費量有所減少，數據基本印證了春節後白酒動銷未達預期的判斷。同時，頭部名酒企業的庫存均有不同程度的升高。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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報告指出，除了茅台，經銷商在春節後急於變現，導致部分名酒品牌及二三綫品牌的市場成交價格低於經銷價，價格倒掛現象嚴重。行業分析師認為，價格倒掛的原因是供需失衡，疫情導致消費場景消失，整個社會渠道庫存過高，而市場需求轉弱，幾方面因素都導致了價格倒掛，估計可能超過八成酒企都面臨價格倒掛。

 

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

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責任編輯：林衛

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