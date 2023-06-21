【國情點睇】中國股市回落原因之一 外媒：對央行降息幅度失望

中國人民銀行降低關鍵政策利率後，股市似乎反應冷淡，港股截至周三（21日）中午，跌勢未止，恒指正在下試19200點支持。到底是好消息出貨，抑或市場不收貨？《華爾街日報》指出，雖然中國央行下調了基準貸款利率，但此舉令市場普遍更為失望。

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報道指，人行周二（20日）再下調兩項關鍵貸款利率，為10個月以來首次，目的是支持國內經濟復甦，1年期中國貸款利率報價利率（LPR）下調10個基點至3.55%，作為房貸利率基準的5年期LPR下調同樣的幅度至4.2%。然而，市場曾預測5年期LPR會有更大幅度的下調。

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事實上，中國公布5月一系列的經濟數據，加深了市場對中國經濟持續向下的憂慮，同樣加大對中央救市的憧憬。外媒上周已有消息稱，中國即將推出大規模的提振經濟措施，包括1萬億元人民幣的特別債，惟一直未有進一步的具體方案出台，正在考驗市場的耐性。

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責任編輯：林衛