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【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？ 兩交易日共減持套現867萬美元
股市 11:56 2023/06/21
Tesla（特斯拉，美：TSLA）近期升勢凌厲，周二（20日）收報274.45美元，創8個月新高，但曾被譽為「科技女股神」的Cathie Wood卻連續兩個交易日減持Tesla，累計減持10.47萬股。
基金資料顯示，旗下三隻ETF周二共減持3.16萬股Tesla。以周二收報274.45美元計，涉及867萬美元。
|ARK基金
|減持Tesla股票數目（股）
|6月20日
|6月16日
|ARK Innovation ETF（ARKK）
|9,856
|62,415
|ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）
|20,142
|10,698
|ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）
|1,591
|-
|總計
|31,589
|73,113
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記者：伍鍵文
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