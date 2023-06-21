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【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？　兩交易日共減持套現867萬美元

股市 11:56 2023/06/21

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【TSLA】Cathie Wood看淡Tesla升勢告終？　兩交易日共減持套現867萬美元

Tesla（特斯拉，美：TSLA）近期升勢凌厲，周二（20日）收報274.45美元，創8個月新高，但曾被譽為「科技女股神」的Cathie Wood卻連續兩個交易日減持Tesla，累計減持10.47萬股。

基金資料顯示，旗下三隻ETF周二共減持3.16萬股Tesla。以周二收報274.45美元計，涉及867萬美元。

ARK基金 減持Tesla股票數目（股）
6月20日 6月16日
ARK Innovation ETF（ARKK） 9,856 62,415
ARK Next Generation Internet ETF（ARKW） 20,142 10,698
ARK Fintech Innovation ETF（ARKF） 1,591 -
總計 31,589 73,113

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記者：伍鍵文

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 股票
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