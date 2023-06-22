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【數據儲存】Pure Storage全快閃陣列　迎戰AI、數據儲存新時代

12:00 2023/06/22

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數據儲存技術與服務商Pure Storage在美國拉斯維加斯舉辦年度大會Pure// Accelerate 2023，瞄準企業面臨的數據儲存痛點，推出新一代機種，助釋放數據潛力及提升部署效能。

企業在數碼轉型路上，數據量增長速度驚人。數據儲存技術與服務商Pure Storage在美國拉斯維加斯舉辦年度大會Pure// Accelerate更指出，傳統硬碟將於2028年被徹底淘汰，並需以全快閃（All Flash）儲存解決方案作為應對未來工作負載需求的策略。

同時，近日ChatGPT等生成式人工智能（AI）狂潮來襲，Pure Storage主席暨行政總裁Charles Giancarl提到，早已看好AI勢頭部署，讓企業能以更符合經濟、營運和環境效益的解決方案迎戰。

【AI創新】Pure Storage支援AI項目　夥NVIDIA開發AI儲存基礎架構解決方案

現今企業擁有海量數據，甚至包括數以億計的非結構化數據，如文字、圖片、影片、音訊檔等。惟單單依靠添加傳統實體儲存設備，難以由數據收集、儲存、保護以至分析等多個範疇，作出靈活敏捷的部署。

降系統容量門檻 取代傳統硬碟

為加快推動企業擺脫硬碟的枷鎖，包括減少數據中心空間，Pure Storage在會上宣布進一步推低「//E系列」新成員FlashArray//E的系統容量門檻至1PB起。

該系列以取代傳統硬碟為目標，成本與硬碟儲存陣列相近，不過就讓企業在空間、電力及冷卻方面節省不少開支，包括減少80%的能源和儲存空間，降低營運成本60%，以及減少電子垃圾高達85%。

「//E系列」新成員　降營運成本60%

該方案甚至可以每GB不到0.20美元的價格，提供三年的儲存容量，構建一個隨時可用的數據儲存庫，處理指數級的數據增長。另可透過其Evergreen//One儲存即服務 (Storage-as-a-Service ，STaaS)部署。

除了將低成本的快閃儲存系統FlashArray//E（圖中），是次大會還有發布FlashArray//C R4（圖左）和FlashArray//X R4（圖右）儲存系統，亦可令總擁有成本（TCO）減最多74%：

（張寶燕攝）

FlashArray//C R4和FlashArray//X R4兩系列機種均支援75TB快閃儲存模組。效能方面，由於採用了英特爾（Intel）新款Sapphire Rapids處理器，DDR5記憶體、PCIe 4.0等，相比上一代產品提升40%。

各系列新增機種型號一覽：

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記者：張寶燕 拉斯維加斯直擊

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