  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中手游大插15%　傳遭嗶哩嗶哩減持6100萬股、套現1.2億元

股市 11:32 2023/06/21

分享：

分享：

【異動股】中手游傳遭嗶哩嗶哩減持6100萬股、套現1.2億元

據《彭博》引述銷售文件稱，嗶哩嗶哩 （09626） 以每股1.89元，減持6100萬股中手游 （00302） ，較昨（20日）收市折讓約8.7%，套現1.2億元。

中手游大插15%，報1.76元，創今年1月3日低。嗶哩嗶哩同樣捱沽，跌6.1%，報124元。至於其他手遊股亦走低，IGG （00799） 大瀉18.3%。心動公司 （02400） 跌4.4%。

內媒引述中手游回應稱，嗶哩嗶哩出售中手游股份是因滿足B站正常經營財務管理需求，中手游對此表示理解。減持完成後，B站仍是中手重要股東之一，並將進一步尋求、推動雙方業務合作。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：

【商湯20】商湯再遭阿里巴巴減持7000萬股　套現1.54億、料賬面勁賺2.8倍

【倉位異動】半新股業聚醫療禁售期6.22將屆滿　CEO錢永勛夫婦：無減持計劃　此前疑將38億大貨存入CCASS（第二版）

【股壇金手指】惠理集團彈高6%　謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發　套現約11億　擬派特別息0.5元

編輯：姚卓然

中手遊（00302） 港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 心動公司（02400） 減持 異動股 電玩手遊 IGG（00799）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

下一篇文章

【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上　隔夜拆息輕微回落至5.15厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款