【異動股】中手游大插15%　傳遭嗶哩嗶哩減持6100萬股、套現1.2億元

▲ 【異動股】中手游傳遭嗶哩嗶哩減持6100萬股、套現1.2億元

據《彭博》引述銷售文件稱，嗶哩嗶哩 （09626） 以每股1.89元，減持6100萬股中手游 （00302） ，較昨（20日）收市折讓約8.7%，套現1.2億元。

中手游大插15%，報1.76元，創今年1月3日低。嗶哩嗶哩同樣捱沽，跌6.1%，報124元。至於其他手遊股亦走低，IGG （00799） 大瀉18.3%。心動公司 （02400） 跌4.4%。

內媒引述中手游回應稱，嗶哩嗶哩出售中手游股份是因滿足B站正常經營財務管理需求，中手游對此表示理解。減持完成後，B站仍是中手重要股東之一，並將進一步尋求、推動雙方業務合作。

相關文章：

【商湯20】商湯再遭阿里巴巴減持7000萬股 套現1.54億、料賬面勁賺2.8倍

【倉位異動】半新股業聚醫療禁售期6.22將屆滿 CEO錢永勛夫婦：無減持計劃 此前疑將38億大貨存入CCASS（第二版）

【股壇金手指】惠理集團彈高6% 謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發 套現約11億 擬派特別息0.5元

編輯：姚卓然