美加當局繼續搜尋失蹤潛水器 剩餘供氧量料不足40小時

一艘為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器周日（18日）上午出發1小時45分鐘後 ，與地面失去聯繫，共5人被困。美國海岸警衛隊表示，搜尋工作仍在繼續，截至當地時間周二晚上，潛水器供氧量僅餘不足40小時。有美媒引述政府內部電郵報道，或發現生命跡象。

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美國及加拿大當局一直在科德角（Cape Cod）以東約900英里（約1,448公里）搜尋失蹤潛水器，美國海岸警衛隊船長Jamie Frederick周二下午召開記者會表示，根據潛水器最初供氧量為96小時推算，現時剩下約40小時。

海岸警衛隊發言人Robert Simpson形容，搜救行動極其複雜，當局無間斷在大西洋搜尋失蹤潛水器，或將擴大搜索範圍。

他指當預計剩餘供氧量屆滿時，當局不會將當前搜救任務硬性過渡至恢復行動，代表會繼續搜救。

美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）周二晚上引述美國國土安全部（DHS）高層內部電郵報道，搜尋失蹤潛水器的加拿大飛機在失蹤區域每隔30分鐘，就會聽到「砰砰」聲。但目前尚未清楚開始聽到撞擊聲的時間等細節。

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探索者俱樂部（Explorers Club）主席Richard Garriot de Cayeux在社交平台發文表示，現時有理由抱有希望，了解到現場可能發現生命跡象。

Jamie Frederick表示，一眾專家需要研究回收潛水器的最佳行動方案，但當局認為需取決於具體情況。他同時透露，自潛水器失聯以來，美國及加拿大當局已搜尋約7,600平方英里（約1.97萬平方公里）區域，美國海軍亦正努力調動資源協助搜尋。

潛水器上當時共有5人，包括涉事深海探險公司OceanGate Expeditions行政總裁拉什（Stockton Rush）、法國探險家Paul-Henry Nargeolet、巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）父子和英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。

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責任編輯：李俊儀