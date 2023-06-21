▲ 【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上 隔夜拆息輕微回落至5.15厘

臨近半年結之際，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續高企，連續第三個交易日全線拆息處於5厘以上。銀行公會最新資料顯示，6月21日隔夜HIBOR報5.15107厘，較前一日回落0.14893厘，但依然是2007年以來首見處於5厘以上水平。

其餘到期日方面，除了12個月HIBOR單日走高0.9基點至5.14923厘以外，其他拆息水平都有輕微回落。

到期日 6月21日HIBOR（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 5.15107 -0.14893 1 星期 5.13744 -0.06482 2 星期 5.13613 -0.08393 1 個月 5.08101 -0.02304 2 個月 5.07816 -0.02446 3 個月 5.07458 -0.02804 6 個月 5.08798 -0.01863 12 個月 5.14923 +0.00911

港匯方面，每美元最新兌7.8266港元，港元走弱約18基點；每百人民幣最新兌91.85港元，港元走強0.15%；每百日圓兌5.5港元，單日變化不大。

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編輯：麥德銘