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【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上 隔夜拆息輕微回落至5.15厘
宏觀解讀 11:32 2023/06/21
臨近半年結之際，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續高企，連續第三個交易日全線拆息處於5厘以上。銀行公會最新資料顯示，6月21日隔夜HIBOR報5.15107厘，較前一日回落0.14893厘，但依然是2007年以來首見處於5厘以上水平。
其餘到期日方面，除了12個月HIBOR單日走高0.9基點至5.14923厘以外，其他拆息水平都有輕微回落。
|到期日
|6月21日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.15107
|-0.14893
|1 星期
|5.13744
|-0.06482
|2 星期
|5.13613
|-0.08393
|1 個月
|5.08101
|-0.02304
|2 個月
|5.07816
|-0.02446
|3 個月
|5.07458
|-0.02804
|6 個月
|5.08798
|-0.01863
|12 個月
|5.14923
|+0.00911
港匯方面，每美元最新兌7.8266港元，港元走弱約18基點；每百人民幣最新兌91.85港元，港元走強0.15%；每百日圓兌5.5港元，單日變化不大。
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編輯：麥德銘
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