  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上　隔夜拆息輕微回落至5.15厘

宏觀解讀 11:32 2023/06/21

分享：

分享：

【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上　隔夜拆息輕微回落至5.15厘

臨近半年結之際，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續高企，連續第三個交易日全線拆息處於5厘以上。銀行公會最新資料顯示，6月21日隔夜HIBOR報5.15107厘，較前一日回落0.14893厘，但依然是2007年以來首見處於5厘以上水平。

其餘到期日方面，除了12個月HIBOR單日走高0.9基點至5.14923厘以外，其他拆息水平都有輕微回落。

到期日 6月21日HIBOR（厘） 單日變幅（厘）
隔夜 5.15107 -0.14893
1 星期 5.13744 -0.06482
2 星期 5.13613 -0.08393
1 個月 5.08101 -0.02304
2 個月 5.07816 -0.02446
3 個月 5.07458 -0.02804
6 個月 5.08798 -0.01863
12 個月 5.14923 +0.00911

港匯方面，每美元最新兌7.8266港元，港元走弱約18基點；每百人民幣最新兌91.85港元，港元走強0.15%；每百日圓兌5.5港元，單日變化不大。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

相關文章：

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘

【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
外滙 港元 拆息
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【異動股】中手游大插15%　傳遭嗶哩嗶哩減持6100萬股、套現1.2億元

下一篇文章

【AI浪潮】螞蟻集團自研大模型「貞儀」　不同於阿里巴巴通義千問？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款