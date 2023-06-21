拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議

美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）承認兩項逃稅及一項非法擁有槍械的罪名，司法部周二（20日）宣布與亨特達成協議，有指亨特入獄的可能性很低。

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根據司法部向特拉華州法院提交的文件，亨特未能在限期前繳納2017年及2018年超過20萬美元（約156萬港元）的聯邦入息稅，被控兩項故意不繳納聯邦稅的輕罪。

另外，聯邦法律禁止任何使用非法藥物或對此上癮者購買槍械。亨特曾於2021年受訪時承認吸毒成癮，但2018年亨特時任女友將其擁有的一支槍扔進垃圾桶，亨特捲入非法擁有槍械的重罪。

司法部宣布亨特已承認上述控罪，雙方就兩項輕罪達成協議，亨特認罪將可換取免審訊。據悉，司法部建議法官就稅收控罪判處緩刑，亨特獲判入獄的機會料極低。

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司法部與亨特也同意就非法擁槍控罪，達成延期起訴協議。被告必須遵守嚴格條件並定期出庭，如能滿足相關條件將或撤銷指控。

白宮發聲明指，總統拜登夫婦很愛兒子並支持他繼續重建個人生活。

正深陷密件門訴訟的前總統特朗普（Donald Trump），則於自家社交平台Truth Social批評亨特與司法部達成認罪協議一事。

特朗普形容拜登政府的司法部腐敗，亨特僅獲一張「交通罰單」就可洗清刑事責任，又形容司法系統已崩壞。

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責任編輯：鄭錦玲