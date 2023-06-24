【市場攻防戰】聘已移民舊客　助開拓全球業務

▲ Mezzofy研究利用AI分析消費者的行為數據（Behavior Data），例如設定特定「指數」來反映顧客的忠誠度（Loyalty）等。（Mezzofy）

Mezzofy的創立理念，是成為全球最大的電子優惠券平台，該公司聯合創辦人兼行政總裁應迪棋表示，這目標至今仍然不變，且近年已擴展業務至更多海外市場，包括在美國、加拿大及英國成立辦公室，繼續朝著目標邁進。

他提到，近年移民潮的出現，令不少朋友和舊客戶都移居外地；而經過洽談後，發現他們也有興趣成為該公司的一份子，於是就順理成章地聘請他們，為新成立的海外辦公室開拓業務。

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現時Mezzofy已進入全球12個市場，除上述提及設有辦公室的地區外，還包括來自歐盟、南非、牙買加和中東等客戶。應迪棋直言，進軍國際市場的最大挑戰，是要配合當地法規來調整業務策略。

他舉例指，歐盟地區有「歐盟一般資料保護規範」（GDPR）保障當地居民，防止個資外洩；中東則要求所有商業數據資料，必需在當地存放。因此要與當地商戶順利合作，就要嚴格遵守各地不同法規，並想方設法適應和改變各種營運事項和細則。

增海外辦公室 需適應時差

另一在擴充業務時遇上的挑戰，就是「時差」（Time Difference）問題。應迪棋表示，在起初只有4個辦公室時，這些地區的時差都不會太大，所以開會溝通等日常工作尚算方便。

但現時增加了美國、加拿大及英國的辦公室後，與當地員工開會就有明顯的時差，有時可能要在香港凌晨時間與他們開會，變相縮短了自己的休息時間。不過，這一改變暫時只影響管理層，對於大部分員工，和以往還是沒太大分別。

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去中心化 增電子優惠券安全度

另一方面，科技研發是初創發展的重要助力，應迪棋指出，在該平台引入人工智能（AI）和區塊鏈（Block Chain），也是公司未來重點項目之一，並已安排逾15%團隊成員執行研發項目，他深信這些技術將有利提升電子優惠券市場的普及程度。

通過交易數據（Transaction Data），雖可得知顧客購買了甚麼類別、金額和數量的電子優惠券，但就未必能辨識他們的消費習慣。Mezzofy就研究利用AI分析消費者的行為數據（Behavior Data），例如設定特定「指數」來反映顧客的忠誠度（Loyalty）等，並認為這將有利為商戶制定更具效益的推廣策略。

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應迪棋又提到，電子優惠券只是不同形式的金錢，都是具有價值，所以必須要讓商戶和顧客用得放心。區塊鏈的去中心化特點，能為電子優惠券帶來更高的透明度和安全度，確保每一張發行的券都是「正貨」，這都有助提升普羅大眾的使用信心。

記者：陳卓賢

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