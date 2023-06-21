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【AI浪潮】螞蟻集團自研大模型「貞儀」　不同於阿里巴巴通義千問？

新經濟追蹤 11:05 2023/06/21

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【AI浪潮】螞蟻集團自研大模型「貞儀」　不同於阿里巴巴通義千問？

阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團確認，旗下技術研發團隊正在自研語言和多模態大模型，內部命名為「貞儀」。內媒今早報道有關大模型名稱，但坦言目前關於「貞儀」的訊息不多，螞蟻集團也未有透露更多詳情。值得注意是，阿里巴巴亦正自研大模型「通義千問」。

阿里雲CEO、現任阿里巴巴主席兼CEO張勇今年4月曾表示，阿里巴巴所有產品將接入自研大模型「通義千問」，而釘釘、天貓精靈將率先接入通義千問測試，及後將正式發布新功能。

另外，本周一（19 日），由清華大學計算機系教授、人工智能研究院副院長朱軍帶領的新團隊完成了近億級天使輪融資，由螞蟻集團領投。

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編輯：麥德銘

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