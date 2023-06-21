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【新能源汽車】蔚來小鵬彈逾3%　内地再度延長免徵新能源汽車車輛購置稅政策至2025年底

股市 11:01 2023/06/21

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内地再度延長免徵新能源汽車車輛購置稅政策至2025年底

内地再度延長新能源汽車車輛購置減免政策，是推出政策以來第4度延長。消息刺激電動車逆市走高，蔚來 （09866） 升5%，小鵬汽車 （09868） 升3.4%，理想汽車 （02015） 升2.8%，零跑汽車 （09863） 升1.2%。

國家財政部、稅務總局及工信部聯合公布，免徵對購置日期在明年1月1日至2025年12月31日期間的車輛購置稅，於2026年1月1日至2027年12月31日期間購置的可減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車稅務寬限額上限分別為3萬元及1.5萬元人民幣，以支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費。

公告指出，受惠政策的新能源汽車，是符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。有關產品技術技術要求由工業和信息化部會同財政部、稅務總局根據新能源汽車技術進步、標準體係發展和車型變化情況制定。 

國家財政部副部長許宏才表示，減免力度分年度逐步退坡，並對新能源乘用車減免車輛購置稅設定減免稅限額。據初步估算，實行延長政策，2024至2027年減免車輛購置稅規模總額將達到5200億元人民幣。

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