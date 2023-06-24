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【WFH時代】Mezzofy重視管理創新　全體員工「在家工作」

12:00 2023/06/24

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Mezzofy聯合創辦人兼行政總裁應迪棋認為，樂觀的人是有利於創業，因為夢想愈大，難關往往都會愈大，因此必須要「相信明天會更好」，才會有足夠信念去克服重重障礙。（陳卓賢 攝）

「在家工作」（WFH）因疫情而興起，但電子優惠券平台Mezzofy早於2014年成立初期，已開始以該模式營運，且9年以來僅2名員工離職，流失率甚低。近年該公司更加快開拓海外市場，在歐美成立辦公室，進一步發揮其自由辦公文化。

Mezzofy是由4名創辦人成立，他們分別來自香港、新加坡、馬來西亞及印度，所以該公司很早已於上述地方設立辦公室，分別負責商務拓展、產品開發、系統支援，以及技術研發的工作。

【管理心得】老牌電商跨境管理　紓人才荒

由於各部門位於全球不同地點，因此員工之間的溝通，主要是通過網絡（如電郵、WhatsApp等）聯繫；辦公室的作用對日常營運而言，也不是必需的工作場景，故此公司在成立初期，已安排所有員工可以WFH。

不規定上班時間   同事自行安排

Mezzofy聯合創辦人兼行政總裁應迪棋除重視產品創新外，也關注管理方面的創新。他指出：「我們的員工不但允許全面WFH，且是完全彈性上班安排，不會規定必須甚麼時間要在公司系統平台上『打卡』，來證明自己已經上班，這裡是主張自由和彈性的企業文化。」

辦公室在公司的定位，主要是讓同事跟客戶開會之用，同事也可自行安排從家裡出發，到客戶的辦公室或其他地點見面。再者，他也絕不會硬性要求同事在外面工作後，必需回到辦公室，工作時間都是由同事靈活安排。

被問到這種模式會否難以管理時，應迪棋笑言，該公司所聘用的員工都是認識已久的熟人，包括朋友、以往的客戶和商業合作夥伴等，所以十分了解他們的個性和能力是否適合這份工作。

【科技人才】資訊保安需求大　青年上位良機

Mezzofy現時共有40名員工，而成立9年來，離職人數僅2人，這亦反映管理層的「睇人」眼光頗準；同時彈性的辦公安排，也成為該公司留人才的重要吸引力。

適合彈性上班    需具4大特質 

對於員工的軟技能要求，應迪棋認為需具備4大特質，包括「自我管理」、「目標為本」、「主動溝通」及「有責任感」。

他解釋，要令彈性工作模式行之有效，員工必需要懂得管理好自己，只要能完成工作上設定好的目標，他是不會在意員工有否準時上班或提早下班，因為上班時間的長度，是無法有效評定其工作表現；加上同事之間未必會經常見面，因此主動聯絡、及時回覆團隊和客戶的訊息，都是相當重要的工作，所以責任感也是不可或缺。

【搶人才】混合辦公留人才　港企擬持續深入

習慣遙距工作   疫情無阻營運

由於Mezzofy向來都是遙距工作，應迪棋直言，疫情對他們的營運是毫無負面影響，因為同事們早已習慣這種辦公模式；反而，疫情令市場開發更多元化的科技工具，例如視像會議系統、雲端項目管理平台等，這都進一步優化他們的營運流程。

此外，他也很鼓勵員工使用AI聊天工具ChatGPT，惟現時能夠應用的工作範圍不多，主要是市場部同事用它協助創作內容營銷，而他們也相當願意學習應用。至於其他部門，例如技術研發，由於涉及較複雜的編程（Coding）技術，故暫時未見ChatGPT有明顯的幫助。

記者：陳卓賢

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