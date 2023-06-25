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【醫療科技】微型變形機械人　口腔護理「3合1」

10:00 2023/06/25

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《臨床牙周病學期刊》的研究指出，患有牙周病而感染新冠病毒死亡的風險，較沒有患牙周病的染疫者高出8.8倍。（Penn）

所謂病從口入，刷牙漱口是健康生活不可或缺的一環，尤其疫情發生後，大眾愈來愈重視個人清潔衞生，但對於手部活動能力不佳的人來說，這簡單但關鍵的日常動作卻非易事。

有大學研究團隊開發一種微型變形機械人，能充當「牙刷、牙綫和漱口水」三種角色，為人們自動清潔口腔。

《臨床牙周病學期刊》（Journal of Clinical Periodontology）的研究指出，患有牙周病而感染新冠病毒死亡的風險，較沒有患牙周病的染疫者高出8.8倍。即使不至死亡，但患牙周病的染疫者，出現重症風險也是較高，其使用人工呼吸儀器的機率將增加4.57倍，而併發症風險也增加3.67倍。

【醫療科技】自供電智能背心　助用家糾正坐姿

患牙周病染新冠 死亡風險高8.8倍

日本鶴見大學牙科學院教授花田信弘解釋，大眾一旦對口腔清潔懈怠，細菌與病毒便會破壞上皮細胞，並經由血管擴散至全身。由此可見，徹底清潔口腔及牙齒，不僅對減少口中的細菌有效，如果能減少牙周病菌，更能阻礙病毒依附於細胞上，減低入侵人體組織的機率。

由於牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌膜所引起，因此，如果口腔衞生欠佳，牙菌膜便會長期積聚在牙齦邊緣。牙菌膜的細菌就會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，例如牙齦、牙周膜和牙槽骨等，結果就會引致牙周病。

然而，不正確的刷牙動作，或疏忽定期刷牙漱口，都會增加牙周病的風險。為使更多人獲得口腔健康，賓夕法尼亞大學（Penn）研究團隊發明了一種具備「牙刷、漱口水和牙綫」功能的微型變形機械人，能夠為不同需要人士自動化清潔口腔。

領導該團隊的創新與精密牙科中心主任Hyun Koo指出，對許多人來說，日常口腔護理是很麻煩的事，尤其在殘疾人士或長者眼中，更是一項挑戰。

【醫療科技】納米機械人治細菌性肺炎　減副作用

他提到：「最基本的口腔護理過程，必須是刷牙，然後使用牙綫，最後是漱口，這是一個手動、多步驟的過程。而我們的創新發明，能夠以單一、免提、自動化的方式完成這三件事。」

該微型機械人配備的刷毛，是由具有催化和磁力特性的氧化鐵納米粒子（Iron Oxide Nanoparticles）組成。

透過編程磁場變化，研究人員可指導微型機械人的運動和配置，然後變成牙刷刷毛的結構，掃除牙齒表面的牙菌膜；又或變成細長的綫，像牙綫般在牙齒之間滑動，深入牙縫清除更細微的牙菌膜。

突破電動牙刷技術 免傷牙齦

在這兩種情況下，納米粒子的催化特性會激活過氧化氫（Hydrogen Peroxide），釋放自由基，殺死導致蛀牙的細菌並降解牙菌膜。Hyun Koo強調，刷毛的尖端足夠堅固去除牙菌膜，但又足夠柔軟以避免破壞牙齦。

【醫療科技】智能心臟起搏器　無綫實時監測機能

Hyun Koo認為，這項發明打破了數十年來自動牙刷的固有技術。他指出：「近年的電動牙刷，只朝強化摩打效能的方向發展，但基本概念依然不變，仍然停留在『棍上刷子』的形式。」但這款微型機械人，能根據口腔牙齒的形狀調整變形，化身牙刷或牙綫，而且又能殺菌，稱得上是「三合一」功能。

記者：陳卓賢

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