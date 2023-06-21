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【港股市況】ATM挫逾3%　恒指半日跌373點　電動車逆市造好　藥明生物未止瀉（不斷更新）

股市 12:00 2023/06/21

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離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，連同中國減息力度一般、美股向下等因素，加上明日端午節假期，港股退守萬九關，恒指今日裂口低開301點，報19305點，半日跌373點，報19233點。恒生科指跌逾2%，ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊挫逾3%。藥明生物 （02269） 並未止瀉，再跌4%。電動車股則造好，蔚來 （09866） 反彈近5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日跌373點，報19233點，成交額525億元。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊挫逾3%。藥明生物 （02269） 並未止瀉，再跌4%。電動車股則造好，蔚來 （09866） 反彈近5%。

【11：32】【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上　隔夜拆息輕微回落至5.15厘

【11：23】中手游 （00302） 現跌15%，報1.76元。據《彭博》引述銷售文件稱，嗶哩嗶哩 （09626） 以每股1.89元減持6100萬股中手游 （00302） ，比昨日（20日）收市折讓約8.7%，套現1.2億元。

【11：18】李寧 （02331） 插6.8%，報43.3元。

【11：12】恒指曾跌403點，低見19204點。ATM挫逾3%，其中美團 （03690） 跌3.9%。

【11：05】【AI浪潮】螞蟻集團自研大模型「貞儀」　不同於阿里巴巴通義千問？

【11：01】【新能源汽車】蔚來小鵬彈逾3%　内地再度延長免徵新能源汽車車輛購置稅政策至2025年底

【10：56】恒指走低，跌388點，報19218點。

【10：48】藥明生物 （02269） 再跌3.9%，報37.25元，創去年10月低。同時拖累CXO板塊向下，藥明康德 （02359） 、泰格醫藥 （03347） 、康龍化成 （03759） 跌6.7至7.3%

【10：35】IGG （00799） 跌16.3%，報4.48元。中手游 （00302） 跌12%，報1.82元。

【10：33】【内地經濟】離岸人民幣兌美元跌穿7.2關、創半年新低

【10 ：30】李寧 （02331） 跌4.3%，報44.4元，連跌三日。

【10：12】電動車逆市走高，蔚來 （09866） 升5.3%，小鵬汽車 （09868） 升2.6%，理想汽車 （02015） 升2.7%，零跑汽車 （09863） 升2.1%。內地延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，其中提到，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元人民幣。

【10：07】離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，恒指跌幅擴大至340點，報19265點。

【10：03】粉筆 （02469） 曾跌38.6%低見3.7元，現再大插三成，報4.15元，四日內股價「腰斬」，累瀉54%。

【09：55】蔚來 （09866） 愈升愈有，現升5.1%，報74.15元。

【09：44】中生製藥 （01177） 一度低見3.55元，跌3.2%，創去年10年低。

【09：41】烯石電車新材料 （06128） 大升25.8%，報0.56元，截至9時39分，成交額為102萬元，已超昨日全日成交額。公司表示，正考慮可能分拆公司於美國的間接全資附屬公司Graphex Technologies並將其股份獨立上市。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 跌3.5%，報85.3元，領跌藍籌股。

【09：33】嗶哩嗶哩 （09626） 插4.3%，報126.3元。公司披露了618期間成績單，電商類廣告收入按年增長超400%，站內帶貨視頻數量按年增長近8倍，帶貨直播場次按年增長近7.5倍，帶動用戶通過B站下單商品SKU數同比增長近4倍，與去年618相比，帶貨UP主數量增長超3倍。

【09：31】藥明生物 （02269） 反彈無力，報28.8元，升0.1%。

【09：27】【電動車】蔚來逆市反彈近3%　獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7%　涉向騰訊購股

【09：20】恒指裂口低開301點，報19305點。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊挫逾2%。

【09：15】恒指期貨跌326點，報19257點。

【08：53】竣球控股 （01481） 和達利食品 （03799） 停牌。

【08：41】恒指黑期跌245點，報19345點。

【08：40】【生科股】藥明生物：上半年收入增長將放緩、維持全年指引　重申業務運營及財務正常

【08：05】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683：不在月底前更新招股章程　但仍盡快完成上市

【07：30】中概股表現不濟，納斯達克中國金龍指數跌4.9%，失守7000點關，收報6711點。

即睇ADR收市：

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【07：30】道指跌245點或0.7%， 報34053點，納指跌22點或0.16%， 報13667點； 標指跌20點或0.47%， 報4388點。科技股漲跌不一，特斯拉漲逾5%，英偉達升超過2%，英特爾則跌逾3%。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌236點　中概股指數瀉5%　阿里美股再低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

恒生指數 中國概念股 ADR 市場動向 港股 藥明生物（02269） 阿里巴巴 減息
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