【港股市況】恒指黑期跌245點　續關注阿里巴巴、藥明生物表現（不斷更新）

中國減息力度一般，連同美股向下，加上明日端午節假期，港股退守萬九關，恒指黑期跌245點，報19345點。阿里巴巴美股再低港2.6%。今日繼續關注阿里巴巴 （09988） 和藥明生物 （02269） 表現。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：53】竣球控股 （01481） 和達利食品 （03799） 停牌。

【08：41】恒指黑期跌245點，報19345點。

【08：40】【生科股】藥明生物重申：業務運營及財務正常 維持全年收入增三成指引

【08：05】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683：不在月底前更新招股章程 但仍盡快完成上市

【07：30】中概股表現不濟，納斯達克中國金龍指數跌4.9%，失守7000點關，收報6711點。

即睇ADR收市：

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【07：30】道指跌245點或0.7%， 報34053點，納指跌22點或0.16%， 報13667點； 標指跌20點或0.47%， 報4388點。科技股漲跌不一，特斯拉漲逾5%，英偉達升超過2%，英特爾則跌逾3%。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌236點 中概股指數瀉5% 阿里美股再低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然