【恒指ADR】英國勁加息滙豐ADR仍低1%　美團ADR低港1%（不斷更新）

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美國聯儲局主席鮑威爾分別連續兩日到國會眾議院及參議院講半年度報告後，透露更多對未來美國息口的想法，最重要的是今年餘下時間仍可能加多一次至兩次息，言論對市場的影響不大，納指反彈1%。

但基於端午節假期，未有重大消息，投資者對中資股入市意欲不大，中概股指數跌0.1%，收報6627點，港股ADR維持偏軟走勢，英國勁加息0.5厘，但英鎊乏力，市場對經濟前景擔憂，多於加息對滙價的支持力，滙豐ADR低收1.1%。

ADR 折算港元 較港周三收市價累積變幅 美團ADR 126.29 -1.0% 騰訊ADR 339.43 -0.3% 滙豐ADR 60.61 -1.1% 阿里巴巴美股 85.05 +0.4%

====以下為6月21日港股市況====

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美國聯儲局主席鮑威爾重申年底前息口上升，不過，美滙指數及美債息先升後回，未見太大受壓，但納指仍跌1.2%，反映美國科技股獲利情況，夜期在端午假期前偏軟，收市跌7點，收報19243點，中概股指數跌1.2%，收報6633點，阿里巴巴美股靠穩，高港收市價0.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 126.69 -0.7% 騰訊ADR 339.81 -0.2% 滙豐ADR 61.71 +0.7% 阿里巴巴美股 84.90 +1.1%

北水再錄逾32億淨流出 買理想汽車中芯大手沽指數ETF

港股三連跌，北水續錄32.6億元淨流出。淨流入最多的股份為理想汽車，惟全日淨流入僅0.9億元，中芯國際 （00981） 則吸資0.1億元。淨流出方面，指數ETF繼續成為走資重災區，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄18.6及4.4億元淨流出，騰訊 （00700） 亦走資近4億元。

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阿里巴巴挫4% 恒指全日跌388點 電動車逆市造好 安踏李寧齊插5%

離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，連同中國減息力度一般、美股向下、明日端午節假期等因素，港股迫近萬九關，恒指今日裂口低開301點，報19305點，全日跌388點，報19218點。科技股捱沽，恒生科指跌2.8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊挫2.7%至4.1%。至於電動車股則造好，蔚來 （09866） 反彈近5%。

另外，藥明生物 （02269） 並未止瀉，再跌2.6%。體育用品股安踏 （02020） 和李寧 （02331） 齊插5%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 比亞迪 264.60 +0.6 +2 39 中石油 5.49 +1.3 +2 5 恒生 115.80 +0.9 +1 23 美團 127.60 -3.6 -42 -101 騰訊 340.40 -2.7 -45 14 阿里巴巴 84.70 -4.1 -68 21

焦點股份及財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌7點，收報19243點

【22：44】夜期跌13點

【19：03】北水再錄逾32億淨流出，買理想汽車中芯大手沽指數ETF，恒指夜期微升1點

【17：33】【新股IPO】藥師幫9885傳以20元接近下限定價 集資3億元

【16：55】【SFC】證監會去年淨虧損約1億元 審閱180宗上市申請

【16：10】恒指全日收跌388點，報19218點，成交額981億。阿里巴巴 （09988） 跌4.1%。

【16：00】恒指U盤前跌389點，報19217點。

【15：43】【港鐵66】港鐵：未來5年投放逾650億元 更新鐵路設施及保養維修

【15：35】恒指尾市跌401點，報19202點。恒生科指跌2.8%，報3958點。

【15：33】【新股IPO】艾迪康9805孖展暫錄2807萬元 來凱醫藥2105孖展暫錄1億元、獲足額認購

【15：22】理想汽車 （02015） 逆市升2.6%，報136.8元。對於内地再度延長新能源汽車車輛購置稅政策，理想汽車創始人、董事長和首席執行官李想表示，當局 直接給出了四年的穩定政策。 公司團隊在完成2025年公司的戰略目標就沒有任何藉口了，目標每年 160萬輛，5000億元人民幣營收，2026年初驗證成果。

【15：02】恒生銀行 （00011） 轉升0.6%，報115.5元。

【14：42】【新股IPO】中金為免利益衝突據報退任菜鳥IPO聯席保薦人 中信証券及摩通加入

【14：37】【HSBC滙豐】香港上海滙豐銀行委任前畢馬威香港合夥人為獨立非執董

【14：25】信達生物 （01801） 跌6.4%，報31.45元。和黃醫藥 （00013） 跌6.4%，報18.48元。

【14：21】IGG （00799） 跌兩成，報4.26元。

【14：19】中石油 （00857） 升2%，報5.53元。公司 與卡塔爾能源公司簽署北方氣田擴容項目合作文件。 根據雙方協議，卡塔爾能源公司將在未來27年內每年向中石油供應400萬噸液化天然氣，並向中石油轉讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。

【14：12】【業績｜體育用品股】中動向去年扭虧淨賺1.15億元人幣 復派末期息0.49分

【13：20】電訊盈科 （00008） 轉升0.5%，報3.85元。

【13：12】李寧 （02331） 和安踏 （02020） 齊齊走低，分別跌6.8%及5.4%。

【13：03】【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股 不涉本港電視業務

【13：03】恒指午後初段跌380點，報19222點。美團 （03690） 跌4%，報126.9元。

【13：02】【業績｜珠寶股】謝瑞麟全年轉虧、蝕7144萬元 不派末期息

【13：060】【京東9618】京東將於7月13日發布京東大模型 推新一代數字基礎設施，升級產品及解決方案

【12：48】【港鐵66】港鐵今日下午公布鐵路資產管理及維修保養制度檢討結果

【12：33】【中國市場】貝萊德芬克：外資正將資金從中國調配至日本股市 市場對中國的樂觀情緒正在消退

【12：00】恒指半日跌373點，報19233點，成交額525億元。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊挫逾3%。藥明生物 （02269） 並未止瀉，再跌4%。電動車股則造好，蔚來 （09866） 反彈近5%。

【11：32】【港元拆息】全線HIBOR連續三日企5厘以上 隔夜拆息輕微回落至5.15厘

【11：23】中手游 （00302） 現跌15%，報1.76元。據《彭博》引述銷售文件稱，嗶哩嗶哩 （09626） 以每股1.89元減持6100萬股中手游 （00302） ，比昨日（20日）收市折讓約8.7%，套現1.2億元。

【11：18】李寧 （02331） 插6.8%，報43.3元。

【11：12】恒指曾跌403點，低見19204點。ATM挫逾3%，其中美團 （03690） 跌3.9%。

【11：05】【AI浪潮】螞蟻集團自研大模型「貞儀」 不同於阿里巴巴通義千問？

【11：01】【新能源汽車】蔚來小鵬彈逾3% 内地再度延長免徵新能源汽車車輛購置稅政策至2025年底

【10：56】恒指走低，跌388點，報19218點。

【10：48】藥明生物 （02269） 再跌3.9%，報37.25元，創去年10月低。同時拖累CXO板塊向下，藥明康德 （02359） 、泰格醫藥 （03347） 、康龍化成 （03759） 跌6.7至7.3%

【10：35】IGG （00799） 跌16.3%，報4.48元。中手游 （00302） 跌12%，報1.82元。

【10：33】【内地經濟】離岸人民幣兌美元跌穿7.2關、創半年新低

【10 ：30】李寧 （02331） 跌4.3%，報44.4元，連跌三日。

【10：12】電動車逆市走高，蔚來 （09866） 升5.3%，小鵬汽車 （09868） 升2.6%，理想汽車 （02015） 升2.7%，零跑汽車 （09863） 升2.1%。內地延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策， 其中提到，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元人民幣。

【10：07】離岸人民幣兌美元曾跌穿7.2關，恒指跌幅擴大至340點，報19265點。

【10：03】粉筆 （02469） 曾跌38.6%低見3.7元，現再大插三成，報4.15元，四日內股價「腰斬」，累瀉54%。

【09：55】蔚來 （09866） 愈升愈有，現升5.1%，報74.15元。

【09：44】中生製藥 （01177） 一度低見3.55元，跌3.2%，創去年10年低。

【09：41】烯石電車新材料 （06128） 大升25.8%，報0.56元，截至9時39分，成交額為102萬元，已超昨日全日成交額。公司表示，正考慮可能分拆公司於美國的間接全資附屬公司Graphex Technologies並將其股份獨立上市。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 跌3.5%，報85.3元，領跌藍籌股。

【09：33】嗶哩嗶哩 （09626） 插4.3%，報126.3元。公司披露了618期間成績單，電商類廣告收入按年增長超400%，站內帶貨視頻數量按年增長近8倍，帶貨直播場次按年增長近7.5倍，帶動用戶通過B站下單商品SKU數同比增長近4倍，與去年618相比，帶貨UP主數量增長超3倍。

【09：31】藥明生物 （02269） 反彈無力，報28.8元，升0.1%。

【09：27】【電動車】蔚來逆市反彈近3% 獲阿布扎比政府斥約11億美元入股7% 涉向騰訊購股

【09：20】恒指裂口低開301點，報19305點。ATM騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊挫逾2%。

【09：15】恒指期貨跌326點，報19257點。

【08：53】竣球控股 （01481） 和達利食品 （03799） 停牌。

【08：41】恒指黑期跌245點，報19345點。

【08：40】【生科股】藥明生物：上半年收入增長將放緩、維持全年指引 重申業務運營及財務正常

【08：05】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683：不在月底前更新招股章程 但仍盡快完成上市

【07：30】中概股表現不濟，納斯達克中國金龍指數跌4.9%，失守7000點關，收報6711點。

即睇ADR收市：

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【07：30】道指跌245點或0.7%， 報34053點，納指跌22點或0.16%， 報13667點； 標指跌20點或0.47%， 報4388點。科技股漲跌不一，特斯拉漲逾5%，英偉達升超過2%，英特爾則跌逾3%。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌236點 中概股指數瀉5% 阿里美股再低港3%（不斷更新）

編輯：姚卓然